Plesalec Miha Perat delil svoje poročne fotografije

Miha pravi, da med mladoporočenci v večini še vedno prevladujejo klasični plesi, kot se za prvi ples najbolj spodobi: "To so dunajski oz. hitri valček, angleški ali počasni valček in kombinacija družabnih plesov." Mladoporočenci se plesnih korakov za poročni ples naučijo v približno dveh ali treh urah, nekateri pa jih potrebujejo malo več: "Zelo je odvisno od para. Je pa zanimivo, da je zahtevnost koreografije največkrat odvisna od nevestine obleke, obutve in prostora, v katerem plešeta."

Pravi, da je izbor pesmi za prvi ples zelo raznolik in da ima velik vpliv na izbor tudi spletni glasbeni kanal Youtube "Ali sta se ob tej glasbi spoznala, prvič poljubila, potovala, zaplesala, veliko različnih dejavnikov je. Včasih se odločajo po besedilu glasbe , ki jima je bilo všeč in opisuje njuno zgodbo. Tudi tu iga veliko vlogo YouTube, kjer najdejo različne ideje. Verjetno velja med glasbeniki omeniti Bruna Marsa, Sama Smitha, Jason Mraz, Ed Sheeren, pa kakšna bolj legendarna kot je Whitney Houston, se najdejo pa tudi slovenski komadi. Lahko rečem, kar se tiče izbora glasbe, da so pari precej izvirni." Za 24ur.com je povedal, da sta z ženo Danijelo zaplesala na romantično When you tell me that you love me, ki jo je skupina Westlife zapela z legendarno Diano Ross.