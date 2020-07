Plesalec Miha Perat prestal operacijo: S poškodbo sem se soočal že več let

Eden od profesionalnih plesalcev ekipe Zvezde plešejo, ki smo ga lahko spremljali v vseh sezonah do zdaj, je uspešno prestal operacijo kolena. Kot je za naš medij povedal Primorec, je vesel, da je končno prišel do 'sanacije' poškodbe, ki ga je obremenjevala že več let. Pred njim sta vsaj dva meseca okrevanja, a načrt, kako se bo čim bolj pametno spet postavil na noge, je naredil skupaj s fizioterapevtom in trenerjem, tako da ga ta del ne skrbi.

"Res je. Za mano je, zaenkrat lahko rečem, uspešna operacija desnega kolena. Operativni poseg (artroskopijo) sem imel na medialnem meniskusu, saniranje poškodovane pogačice in čiščenje vnetih in poškodovanih delov hrustanca," je za 24ur.com povedal Miha Perat le nekaj dni po posegu in dodal, da je poškodba plesne narave. Povedal je, da ga je poškodba spremljala že nekaj let, a da si zaradi dela narave ni uspel vzeti časa za operacijo. "Tako sem že v času vseh oddaj Zvezde plešejo nenehno srečeval z bolečinami, a sem vedno dal vse od sebe, da bi nastop pripeljal do cilja," je dodal plesalec, ki je v šovu odnesel eno zmago (druga sezona z Natalijo Gros) in v drugih dveh sezonah zvezdniški soplesalki pomagal priplesati vse do finala (v prvi sezoni je to bila igralka Maja Martina Merljak, v tretji pa Špela Grošelj).

Miha pravi, da kar se operacije tiče, ni imel nikakršnih pomislekov, saj gre za rutinski poseg, da pa je navdušen nad dr. Humarjem, ki ga je operiral v šempetrski bolnišnici Dr. Franca Derganca: "Velika in iskrena zahvala dr. Humarju in njegovi ekipi, ki je med posegom sodelovala resnično lepo in profesionalno."Ekipa ga je seznanila tudi z okrevanjem, ki bo trajalo najmanj dva meseca:"Prvih 14 dni bom uporabljal pomoč pri hoji, nato pa pričnem s fizioterapijami. Glede na to, da sem fizično precej dobro pripravljen, upam, da bo čas rehabilitacije krajši (približno mesec do mesec in pol). S svojim fizioterapevtom in osebnim trenerjem smo že pred operativnim posegom postavili plan, kako in kaj bomo počeli, da bo rehabilitacija čim bolj učinkovita."

V četrti sezoni, ki je bila zaradi epidemije prekinjena, je plesal z Alyo.