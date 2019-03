Plesalka Martina ima še en skriti talent

Martina Plohl , soplesalka Gregorja Poljanca - Kirscha , velja za eno najbolj strogih plesnih učiteljic najbleščečejšega šova Zvezde plešejo. Čeprav je sama izjemno natančna in lahko trenira po cele dneve, je letos priznala, da je dobila soplesalca, ki ji je bil kos in je hotel trenirati še celo več kot ona. Martina je namreč plesala z Gregorjem, ki je nekdanji vojak, zato mu disciplina in trdo delo nista tuja.

Nasmejana Štajerka je v zaodrju šova med oglasi zapela z Denisom Vučakom. Med tem ko sta prepevala pesem pokojnega Tošeta Proeskega, jima je v kader 'skočil' Gregor in začel peti Avsenikovo Prelepo Gorenjsko.

Iz videa je razvidno, da se letošnja ekipa šova resnično dobro razume in da se zabavajo tako na treningih kot tudi v zaodrju. Ob slovesu Gregorja so se na družbenih omrežjih oglasili skoraj vsi sotekmovalci in mu čestitali za nastop ter poudarili, da so veseli, da so ga spoznali.