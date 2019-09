Plesalka šova Zvezde plešejo se je lotila novega muzikala

"S koreografijo za muzikal sem se srečala prvič, sem pa že sama velikokrat nastopala na odru v plesnih predstavah in tudi imela priložnost narediti svojo plesno predstavo na plesni akademiji na Kitajskem. Tako da ja, muzikal prvič… Gledališče in ples pa že kar velikokrat," je povedala Maja, ki pravi, da je ponudbo sprejela tudi zato, ker v takem projektu še ni sodelovala. "Rada imam nove izzive, predvsem take, ki so povezani s plesom. Je pa tudi res, da mi je dal režiser in producent Nejc Lisjak originalni muzikal vpogled. Zdel se mi je drugačen, zanimiv, predvsem tema muzikala je tista, ki je zelo življenjska in resnična, kar me je zelo navdušilo. Glede vaj ne morem reči, da so potekale drugače kot moje plesne vaje sicer. Imam veliko srečo, da sem obkrožena z ljudmi, ki me poslušajo in sodelujejo in hočejo tudi sami narediti kar se da dobro."