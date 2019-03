Plesni šov drugi zapušča Boris Kopitar

Najbolj spektakularen šov letošnje pomladi, Zvezde plešejo, je v četrti oddaji spet postregel z odličnimi, dovršenimi in enkratnimi plesnimi presežki zvezdnikov in njihovih plesalcev, žal pa se je moral od šova posloviti Boris Kopitar.

Četrto oddajo šova Zvezde plešejo sta odprla simpatična voditelja Peter Poles in Tara Zupančič, ki sta kljub nedeljski zabavi že na začetku poudarila, da bo konec oddaje tudi bolj resen in stresen. Vsaj za drugih šest plesnih parov, saj se je ves čas vedelo, da bo nocoj oddajo moral zapustiti en par. Po odlično odplesanih plesih, kjer je večina pokazala plesni napredek, sta po sodniških točkah na prvem mestu lestvice pristala Tina Gorenjak in Miha Vodičar, na dnu lestvice sodniških ocen pa Boris Kopitar in Nina Gerič. A tudi tokrat so svojo oceno podali še gledalci, ki so najmanj točk podelili Borisu in Nini, ki kot druga zapuščata plesni šov Zvezde plešejo. "Luštno je bilo, dokler je trajalo. Zahvalil bi se Nini, sodnikom za nasvete in svoji družini," je takoj po izpadu iz šova na kratko povedal Boris Kopitar.

FOTO: Miro Majcen





V četrti oddaji so se na plesnem parketu spet zavrteli Tanja Žagar, Tina Gorenjak, Igor Mikić, Tinkara Fortuna, Boris Kopitar in Franko Bajc. Tisti plesni pari, ki so v drugi oddaji plesali standardne plese, so tokrat plesali latinsko-ameriške plese in obratno.

Tanja Žagar in Arnej Ivkovič FOTO: Miro Majcen





TANJA ŽAGAR IN ARNEJ IVKOVIČ Kot prva sta se na plesnem parketu zavrtela ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk zabavne glasbe in večkrat nagrajen plesalec, ki sta zaplesala lahkoten in zelo čuten slowfox, in sicer na pesem Franka Sinatre 'The Way you Look Tonight'. "To je bil ču do vit slowfox. S plesanjem sta me prestavila v leto 1935 na snemanje filma in bilo je fantastično. Vidva sta pokazala lahkotnost, ki jo slowfox zahteva. Res bravo," je ocenila Katarina Venturini, Andrej Škufca pa dodal: "A zdej že vsi znajo slowfox plesat? Drža bil lahko bila malo boljša, ampak bila si umirjena, čisto nasprotje svoji narav in ta izziv si dobro opravila." Lado Bizovičar je v svojem zabavnem stilu komentiral: "Tanja, ti večkrat rečeš, da si "houdra"... ampak danes si bila prava elegantna dama," je povedal Lado, ki je pristopil do Tanje in ji poljubil roko, kot se za damo spodobi. "Izgledaš kot prava sloka doma in ta obleka se ti zelo poda. Občudujem te, s kakšno nonšalanco si skakala med plesom. V tale slowfox si vnesla življenje in bila si zares elegantna. Fantastično," je ocenila Nika A. Urbas. Tanja in Arnej sta prejela 26 sodniških točk.

Tinkara Fortuna in Aleksej Rubcov FOTO: Miro Majcen





TINKARA FORTUNA IN ALEKSEJ RUBCOV Nekdanji najstniški idol in najboljši plesalec v južni Rusiji sta nastopila kot druga, in sicer sta zaplesala energičen ples quickstep, in sicer na pesem Andrews Sisters 'Boogie woogie bungle boy'. "Tinkara, lepo se je učiti nove stvari, ko ti gre dobro od rok. Ko pa ne gre, pa nastane težava. Ampak točno to je ta moment, da ne odnehaš, ko imaš krizo. In danes si dokazala, da si vztrajala," je ocenil Lado, Nika pa dodala: "Tinkara, v tem quickstepu si bila kot ena mlada nadzemna kolerabica, z mehkim jedrom, hrustljavo skorjico in dobrega okusa, čeprav na trenutke malce olesenela, ampak bravo, dobro sta odplesala." Svojo oceno je podal tudi strogi Andrej: "Včasih je težko in najdeš moč v sebi in greš naprej, ti ne moreš odnehat, ker si v šovu, važno pa je, da greš naprej. Quickstep ni najlažji ples, drža je bila malce zategnjega. Skupaj pa sta bila super in tole je bil uspešen ples." Na koncu pa je komentar podala še Katarina: "Hiter tempo je bil enkraten za gledat. Quickstep je težek ples za ohranjati držo in hkrati poskakovati, tako, da tole je bilo enkratno." Tinkara in Aleksej sta dobila 21 sodniških točk.

Boris Kopitar in Nina Gerič FOTO: Miro Majcen





BORIS KOPITAR IN NINA GERIČ Priljubljeni voditelj in narodno-zabavna glasbena legenda ter večkratna mednarodno nagrajena plesalka sta na pesem skupine Obvezna smer 'Zaplešiva draga cha cha cha' odplesala energičen cha-cha-cha. "Ne morem verjet, da je najelegantnejša legenda v Sloveniji bolj sramežljiv kot Franko Bajc. (smeh) Nina, krasno si skrila Borisa med sadje in plesalce. Tistih pet korakov, ki jih je Boris naredil, je pa naredil 'top shit', kar v jeziku mladih pomeni super fejst," je povedal Lado, strogi Andrej: "Boris, si si kdaj predstavljal, da boš kdaj na televiziji plesalal cha-cha-cha? Ples nas razgali in danes si taktično korakal okrog, nato malo odplesal res malo cha-cha-chaja, ampak bil si pristen. Bravo." Tudi Katarina je podala svojo oceno: "To je bil srečen in igriv cha-cha-cha. Gledalci ne prepoznajo vedno vseh plesnih korakov, tvoj cha-cha-cha je bil pa lepo v ritmu. Pazi edino na roki, da sodelujeta z gibanjem telesa. Napreduješ, malce počasneje sicer, ampak napreduješ." Nika Urbas pa je podala svoj 'nikizem': "Meni si se zdel kot sladek piškotek. Tak, ki ga poješ ob čajčku, čeprav se je malenkost predolgo namakal v čaju in izgubil svojo hrustljavost. Mi je pa všeč, da si pokazal šarm tudi v cha-cha-chaju." Boris in Nina sta si priplesala 14 sodniških točk.

Tina Gorenjak in Miha Vodičar FOTO: Miro Majcen





TINA GORENJAK IN MIHA VODIČAR Seksi igralka in svetovni plesni prvak, ki sta s prejšnjim plesom dobila največ točk v svoji skupini, sta tokrat navdušila s cha-cha-chajem, ki sta ga zaplesala na pesem Shirley Bassey 'Get this party started'. Za svoj plesni nastop sta ponovno dobila stoječe ovacije. "Tina, ti si tako gibčna, da te občudujem. Pričakovala bi več neobremenjenega seksapila, ne pa take resnosti, ampak je pasalo na tvojo podobo. Ti si res odlična plesalka in si mi res všeč," je povedala Nika, Lado pa dodal: "To je bil logičen izbor pesmi za to zvrst plesa. Lahko rečem, da je bilo to danes noro dobro." Strogi Andrej je ocenil: "Imela si prave gibe, bila si ritmično čista, nožna tehnika ni bila slaba, karakterno si pa malo prekuhala tale cha-cha-cha. Ampak ti si dokazala, da imaš talent, zato se vnaprej skoncentriraj na gležnje in noge, pa boš popolna." Kot zadnja je komentar podala Katarina: "Meni so pa Tinina stopala všeč. Videlo se je, kako se trudiš vsak gib pravilno izvesti. Meni je bilo to krasno. Cha-cha-cha moramo dobro zvaditi, da izgleda naravno in videlo se je, kako si ti dobro zvadila. Bravo, res fenomenalen nastop. To je bilo fantastično, kaj šele bo..." Tina in Miha sta dobila 27 sodniških točk.

Igor Mikić in Valeriya Musina FOTO: Miro Majcen





IGOR MIKIĆ IN VALERIYA MUSINA Maneken, voditelj in radijec ter državna prvakinja in južnoevropska prvakinja sta po slabi oceni pri prvem plesu, ko jima je Andrej podelil enko, tokrat dala vse od sebe, ko sta zaplesala seksi tango, in sicer na pesem Justina Timberlakea 'Sexyback'. "A je bil to najboljši stakato v zgodovini tanga? Ne. So bila tvoja stopala perfektno pozicionirana? Ne. Sem začutila perfekcijo in prefinjenost tanga? To pa ja! Igor, to je bil fantastičen tango in sem ponosna nate," je povedala Nika, strogi Andrej pa dodal: "Ja, vidim, da si se resno lotil podviga... Ta tango si odplesal dobro! Drža je bila zelo solidna, premikala sta se v prostoru in lahko rečem, da si že skoraj plesal." Lado je v svojem stilu ocenil: "Stari, ti sploh nisi slab material za plesat. Na treningih si se še 'guncal', ampak pokazal si, da znaš. Če ples razgali plesalca, me zanima, kaj lahko še pokažeš naprej." Katarina pa je kot zadnja komentirala: "Kakšna nadgradnja od prejšnjič! Čestitke Valeriyi in Igorju. Imaš perfektno telo za plesalca standardnih plesov in odlično držo. Tango je ples, ki nima dvigov in spustov ter swinga, zato rabimo telo za močan premik. In to si ti perfektno izpeljal." Igor in Valeriya sta za svoj drugi ples dobila 26 sodniških točk.

Franko Bajc in Svetlana Cigoj FOTO: Miro Majcen





FRANKO BAJC IN SVETLANA CIGOJ Kot zadnja sta v četrti oddaji na parketu zaplesala postavni zmagovalecKmetije in ukrajinska državna prvakinja, ki sta zaplesala cha-cha-cha, in sicer na pesem Donne Summer 'Hot stuff'. "Cha-cha-cha res ni tvoj ples. Opreme sploh ne bom komentiral, cha-cha-cha pa se ne pleše v pokrčeni pozi. Franko, imaš ogromno atributov, ki pa nimajo veliko veze s cha-cha-chajem," je povedal Andrej, Lado pa dodal: "Tale aerobika je bila res lepo doživetje. Se sprašujem, s kerimi prijemi ti Svetlana pomaga? Tole plesno ni bila najboljša točka, bila pa je najbolj zabavna." S komentarjem je nadaljevala Katarina: "Luštna koreografija, škoda edino, da ni bilo cha-cha-chaja. Franko, več boš moral delati na nožni tehniki, se pa vidi, da se zelo zabavata." Kot zadnja se je oglasila Nika: "Teliček,a? Bolj si mi deloval kot sveže pečena, polnjena telečja prsa. Pa kako si se ti danes izprsil med plesom? Čudovito, ustvaril si fantastičen nastop, ki ga dolgo ne bom pozabila." Franko in Svetlana sta si priplesala 15 sodniških točk.