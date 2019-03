Plesni šov prvi zapušča Gregor P. Kirsch

Najbolj spekatakularen šov letošnje pomladi, Zvezde plešejo, je v tretji oddaji postregel z novimi plesnimi presežki zvezdnikov in plesalcev, žal pa se je moral od šova posloviti Gregor P. Kirsch, ki je prejel najmanj glasov.

Kot prvi par sta se v 3. oddaji šova Zvezde plešejo poslovila Grega Poljanec Kirsch in Martina Plohl. FOTO: Miro Majcen

Voditelja Peter Polesin Tara Zupančič sta v svojem stilu odprla tretjo oddajo šova Zvezde plešejo, ki je bila za razliko od prvih dveh veliko bolj stresna. Vsaj za prvih šest plesnih parov, saj se je ves čas vedelo, da bo nocoj oddajo moral zapustiti prvi par. Po odlično odplesanih plesih, kjer je večina pokazala plesni napredek, sta po sodniških točkah na prvem mestu lestvice Miha Zupan in Maja Geršak, na dnu lestvice sodniških ocen pa sta pristala Klara Lorger in Jernej Brenholc. A tokrat so prvič svojo oceno podali tudi gledalci, ki so najmanj točk podelili Gregorju in Martini, ki zapuščata plesni šov. "Meni je bilo super, ampak tako so odločili. Jaz se res zelo zahvaljujem Martini, da je iz mene potegnila največ, kar je lahko glede plesa," je takoj po izpadu iz šova na kratko povedal Gregor

FOTO: Miro Majcen

V tretji oddaji so se na plesnem parketu spet zavrteli Špela Grošelj, Gregor P. Kirsch, Denis Vučak, Jana Koteska, Klara Loger inMiha Zupan. Tisti plesni pari, ki so v prvi oddaji plesali standardne plese, so tokrat plesali latinsko-ameriške plese in obratno.





Jana Koteska inTomaž Šter FOTO: Miro Majcen

JANA KOTESKA IN TOMAŽ ŠTER

Manekenka in njen plesalec sta s svojim plesnim nastopom odprla tretjo oddajo, in sicer sta kot svoj drugi ples v sezoni zaplesala dunajski valček na pesem Annie Lenox I Put a Spell On You. "Dunajski valček je poštirakn ples, ki mora biti eleganten in vajin je bil točno tak. Krasno. Drža je bila dobra, pazi pa na podaljšan vrat. Tole danes je bilo res čudovito," je povedala Katarina Venturini, Andrej Škufca pa je dodal:"Vsi mislijo, da morajo biti pri standradnih plesih zategnjeni, pa ni čisto tako. Treba je držat pozicijo in biti sproščen. Priznam, da sem pri tebi pričakoval bolj zategnjeno držo, pa sploh ni bilo slabo. Bravo." Svojo oceno je v zabavnem stilu podal tudi Lado Bizovičar:"Jana, tole si zelo dobro "odpržila" in kljub poštiranosti si uspela ohranit svojo energičnost." Nika pa je Jani podala nasvet:"Jana, ti si valček opisala kot olikanega in vzvišenega gospoda s palico. To je res, ampak če bi pa spil enega kratkega, bi bil pa še boljši. (smeh) Nocoj si na začetku odlično popestrila točko s svojim modernim pristopom in le tako naprej. Da ti je pa imenitnost tuja, kot praviš sama, pa ne verjamem, ker jo imaš, kot si dokazala danes, več kot očitno v sebi. Bravo." Jana in Tomaž sta dobila 22 sodniških točk.





Klara Lorger in Jernej Brenholc FOTO: Miro Majcen

KLARA LORGER IN JERNEJ BRENHOLC

Narodno-zabavna pevka in njen soplesalec sta tokrat zaplesala strastno salso na pesem Glorie EstefanDr. Beat. "Tale salsa je marsikomu povišala krvni tlak, širile so se arterije, hemoglobim je podivjal in to dela dobra salsa. Bila si sproščena in si se zabavala. Meni je to seksi," je povedala Nika, Lado pa dodal: "Lej ti njo, kako šiba! Klara, bila si veliko bolj elegantna, kot si morda misliš. Bravo." Svojo oceno je podal tudi Andrej:"Kar se mene tiče, Klara, si od zadnjič držala obljubo in bila boljša... ampak, lahko bi bila bolj živahna salsa. Vsekakor pa boljše kot zadnjič." Zadnja je komentirala Katarina: "Tvoji koraki so bili kratki in imela si veliko gibanja, zato bravo. Strah z vajo postane trema in ti si dala najboljše od sebe. Čestitke." Klara in Jernej sta si priplesala 18 sodniških točk.





Denis Vučak in Nika Bagon FOTO: Miro Majcen

DENIS VUČAK IN NIKA BAGON

Pevec skupine Game Over in njegova plesalka sta za svoj drugi ples izbrala slowfox, ki sta ga zaplesala na pesem Bruna MarsaJust The Way You Are. "Denis, slowfox ti je pisan na kožo, ker si bil kot zelo uglajen fant. In kako lepo si postavil Niko na tla, s previdnostjo, da ne pade. Razvil si občutek za eleganco in zaplesal po svoje. Bravo,"je povedala Nika, Andrej pa takoj dodal:"Res si malo zaplesal po svoje! V drži si precej lesen, nožna tehnika ni bila dodelana. Na žalost moram reči, da smo v tej sezoni že videli boljši slowfox... ampak si dal vse od sebe." Lado je Denisa zagovarjal in ga spodbujal:"Denis, lepo je videti ljubezen in lepe odnose znotraj familije, zato je res lepo, da si gradil nastop na teh čustvih do staršev. To je šele tvoj drugi ples in ja, vidi se ti odrezavost hip hopa iz preteklosti, ampak poglej kaj vse te še čaka v prihodnjih tednih." Katarina pa je ocenila:"V prvi oddaji si rekel, da nisi navajen bližine, tokrat pa sta bila s plesalko zelo blizu in povezana v gibu. Res, povezanost med vama je izjemna, tudi če koraki niso bili čisto na mestu." Denis in Nika sta dobila 16 sodniških točk.





Miha Zupan in Maja Geršak FOTO: Miro Majcen

MIHA ZUPAN IN MAJA GERŠAK

Gluhi košarkar in izvrstna plesalka, ki sta v prvi oddaji dobila največ sodniških točk, sta tokrat navdušila s plesom cha cha na pesem Toma Jonesa Sex Bomb in spet požela stoječe ovacije. "Miha, veš kdaj je dec seksi? Takrat ko se to ne trudi biti. In ti si bil seksi! Dokazal si, da imaš občutek za ples. Ohranil si čist ritem v stopalih, moraš pa raziskovati ritem v telesu. Samo gas naprej!" je povedal Andrej, Lado pa v svojem stilu dodal: "Miha, men se zdi, da smo vsi pozabili, da ti ne slišiš. V resnici pa si bil bolj seksi kot marsikdo tu, ki sliši. Bil si kot Travolta na rastnem hormonu. Šibal si kot norec in bilo je the best." Katarina je nadaljevala: "Vsi vemo, da so latinsko-ameriški plesi drugačni od standrarnih. Nista bila toliko v fizičnem kontaktu kot zadnjič in tokrat si moral več odplesati sam, kar lahko rečem, da ti je šlo dobro. Bravo. Se pa strinjam z Andrejem glede ritma v telesu. Sicer pa si Majo vodil izjemno." Za konec je svoj komentar podala še Nika:"Odplesal si z občutkom in čeprav si en medo, je bil ta cha cha ples res seksi. Bi ti pa svetovala, da se posvetiš še delu z rokami, ker se mi je zdelo, kot da si grizli, ki 'tauha' po vodi za svojo ribo. Drugače pa res super točka!" Miha in Maja sta dobila 23 sodniških točk.





Grega Poljanec Kirsch in Martina Plohl FOTO: Miro Majcen

GREGOR P. KIRSCH in MARTINA PLOHL

Nekdanji vojak specialec in srčni izbranec Špele Grošelj ter njegova plesalka sta si za svoj drugi ples izbrala cha cha, ki sta ga zaplesala na Magnificovo uspešnico 24 tisoč poljubov."Sem si rekla, cha cha je miganje in nisem bila čisto prepričana, kako ti bo šlo. Ti pa si se postavil in zavijal z boki! Kot termit, ki je zagrizel do konca v les, dokler ni ostala samo še žagovina. Kar tako naprej, bravo!" je povedala Nika, Andrej pa nadaljeval:"Vidi se, da si natančen in študiozen. Pri tebi sem opazil en gib, ena taka tvoja poza, ki je nekakšna tvoja izhodiščna točka in od tam se premikaš naprej, nazaj, levo in desno. Bom rekel, da imaš potencial za napredovanje, ampak ta izziv bo zate težak, da boš res užival v plesu." Zabavni Lado je povedal: "Tvoj cha cha je bil piflarski, kar je normalno v začetni fazi. Celo prava taktika, če mene vprašaš. Ampak bolj, ko boš znal korake, bolj boš užival v plesu. Le tako naprej." Katarina Venturini pa je zaključila: "Strategija priprave je bila ta prava, cha cha je bil odličen. Definitvno pa je bila nadgradnja od prejšnjič, tako da je misija uspela. Bravo." Gregor in Martina sta prejela 23 sodniških točk.





Špela Grošelj in Miha Perat FOTO: Miro Majcen