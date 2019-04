Plesni šov sta zapustila kar dva – Igor Mikić in Tinkara Fortuna

Peta oddaja šova Zvezde plešejo je bila zaznamovana s filmi. Deset plesnih parov se je na spektakularnem filmskem večeru moralo vživeti v znane zgodbe iz velikih platen, a za dva para je bil filmski ples usoden. Plesni šov so morali zapustiti Tinkara Fortuna in Aleksej Rubcov ter Igor Mikić in Valeriya Musina.

Peto oddajo šova Zvezde plešejo, ki je bila zaznamovana s filmi in filmsko glasbo, so s plesno točko odprli profesionalni plesalci šova, ki so plesali na takte hišnega orkestra pod vodstvom glasbenika Boštjana Zupančiča. Po prvih štirih oddajah, kjer so bili plesni pari razdelejeni v dve skupini, je v peti oddaji zaplesalo vseh deset še tekmovalnih parov, ki so kmalu po začetku oddaje ostali brez besed. Voditelja Tara ZupančičinPeter Poles sta namreč postregla s presenečenjem večera, ko sta sporočila, da se bosta nocoj od plesnega tekmovanja morala posloviti kar dva plesna para.

Po vseh filmskih plesnih točkah so po sodniških točkah na prvem mestu lestvice pristali Tina Gorenjak inMiha VodičarterTanja žagarinArnej Ivkovič, na dnu lestvice pa Klara LorgerinJernej Brenholc. A po prištetih glasovih slovenskih gledalcev so najmanj točk prejeliTinkara FortunainAleksej Rubcov terIgor MikićinValeriya Musina, zaradi česar so morali zapustiti plesno tekmovanje."Dala sva od sebe, negativce pa ko j...! Rusko trdo delo, druženje in čut do žensk to sem odnesel od šova," je povedal Igor."Hvala Alekseju za vse treninge! Bilo je res lepo doživetje," pa je povedala Tinkara.



DENIS VUČAK IN NIKA PAGON

Kot prva sta se na plesnem parketu zavihtela pevec in njegova plesalka, ki sta se vživela v filmsko uspešnico Maska, in sicer sta zaplesala energičen charleston. "Denis, charleston je zame kot prižiganje in ugašanje luči in to ekslozivnost sem tudi dobila od tebe. Super! Pa kako si se vživel v karakter, imaš odlične igralske sposobnosti. Bravo," je povedala Nika A. Urbas, Lado Bizovičar pa dodal:"Najprej sem mislil, škoda, da nimaš zelene maske, zdaj pa vidim, da si na koncu naravno zelen v glavo, da maske sploh ne rabiš. (smeh) Bravo, bil si zelo razgiban in to je bil dober začetek." Svojo oceno je podal tudi strogi Andrej Škufca:"Bil si zelo energičen in si se zabaval. Ne morem še reči, da vidim plesalca v tebi, si pa na zelo pravi poti. Manjka ti še obvladovanje vezi med posameznimi koraki, ampak verjamem, da boš tudi to zrihtal. Si imel pa zelo intenzivno koreografijo, tako da zelo dobro." Kot zadnja je nastop ocenila še Katarina Venturini: "Zelo dobro si se vživel v to vlogo. Lahko bi bil še bolj predrzen v gibih, ampak tale točka ti je pisana na kožo." Denis in Nika sta dobila 23 sodniških točk.

ŠPELA GROŠELJ IN MIHA PERAT

Pevka in lanskoletni zmagovalec sta kot druga zaplesala čuten slowfox, in sicer v filmu Ledeno kraljestvo."Lepo je bilo videti, da kljub pretresom, ko si skoraj ostala brez plesalca, si danes tale slowfox odplesala dobro. Bravo," je povedal Lado, Andrej pa dodal: "Res si se lepo vživela v ta film in tudi tvoja eleganca rok je bila dobra, ampak tvoja drža pa je bila preveč vertikalna in moramo pričarati občutek nihanja z nagibi, tega ti še manjka. Pa tudi drsenje po parketu bi lahko bilo bolj dodelano, ampak še je čas za to." Z Andrejem se je strinjala tudi Katarina: "Bila si pravljično lepa, ampak tvoja plesna drža je bila res preveč pokončna. Če želimo v plesu narediti presežek, se moramo posvečati detajlom. Vsi vemo, da ti imaš talent za ples in da boš izpilila tudi detajle." Svojo oceno pa je podala še Nika: "Po tem plesišču si plula z jasno začrtano potjo ladje ledolomilke. Defitnitvo imaš odličen občutek, zato bravo!" Špela in Miha sta si priplesala 21 sodniških točk.





IGOR MIKIĆ IN VALERIYA MUSINA

Postavni manekenk in voditelj ter njegova ukrajinska plesalka sta stasten paso doble odplesela na filmsko sceno iz filma Rocky."Očitno je, da vsem mišičnjakom bolj pašejo standradni plesi. Pravi paso doble je trd in mehak, ples pozicij in nagibov. Ritmično si bil brezhiben, tako da bravo. In samo tako naprej!" je komentiral navdušen Andrej, Katarina pa dodala: "Ja, videli smo zelo prepoznavne paso doble korake. Moraš imeti veliko domišljije, da paso doble plešeš na Rockya. In ti jo imaš! Rada bi videla več telesa in pozicije v telesu, ampak tako kot Rocky si se tudi ti boril do zadnjega." Nika je Igorjev nastop pohvalila: "Po petelinje si se zagnal v ta nastop, čeprav bi lahko videli še več letečega perja in krempljev. Sicer pa tvoje telo, wow, se obnese tudi v plesu paso doble." V svojem zabavnem stilu je nastop ocenil tudi Lado: "To je bila zabavna in dobra točka. Poglejte tole izklesano moško telo! Samo midva imava očitno dovolj samozavesti, da se slečeva na televiziji. (smeh) Bravo!"Igor in Valeriya sta od sodnikov prejela 21 točk.





KLARA LORGER IN JERNEJ BRENHOLC

Narodno-zabavna pevka in njen plesalec sta se na plesnem parketu zavtrela po ritmih filma Moje pesmi moje sanje, in sicer sta plesala charleston. "A veš, da te tako sproščene še nisem videla. Kako so tvoje noge švigale in se sukale na vseh charleston delih. Zabavna in hudomušna točka, kot se spodobi za charleston. Bravo," je ocenila Katarina, Lado pa dodal:"Simpatična točka in simpatična glasba. Super je bilo, ampak za to točko si bila premalo lutkasta, če si že igrala lutko." Svojo oceno je podal tudi strogi Andrej: "Res si bila sproščena, vesela in zadovoljna. Meni je to delovalo celo preveč preprosto. Dala si mi občutek, da bi lahko bi še več iztisnila iz sebe. Tako, da naslednjič še malo bolj pritisni!" Kot zadnja je 'nikizem' podala Nika: "Klara, bila si kot ljubek srnjaček, ki se pase na travnati livadi. Ampak to je charleston in bi si želela, da bi plesala kot bambi na kakšni divji rave zabavi. Sicer pa bravo." Klara in Jernej sta dobila 17 sodniških točk.





TINKARA FORTUNA IN ALEKSEJ RUBCOV

Nekdanja pevka in ruski plesni prvak sta si za filmski večer izbrala Trnjulčico, ko sta zaplesala dunajski valček. "Ta Trnuljčica je naredila svoj namen, ker sem začutil zaspanost. (smeh) Tvoj valček ni bil tako močan, kot bi si želel. Bila si pa lepa," je ocenil Lado, strogi Andrej pa dodal:"Lepa in raznežena, ja, ampak tale dunajski valček pa sploh ni bil tako slab. Manjka ti več drznosti. Tinkara, glej, smo v tekmovalnem šovu, zato naj ti bo izziv za naprej, da si malo bolj tekmovalna." Svojo oceno je podala tudi Nika: "Ti si postavljaš drznost in se tega držiš do roba, ampak čas bo, da ga prestopiš. Več je več in pri takšnih fantazijskih zgodbah kot je bila današnja, se ti splača pretiravat. In bila si vesela, tega hočem še več videti od tebe!"Kot zadnja je oceno podala Katarina:"Videli smo vse korake dunajskega valčka. Hitrost plesa pa se je spreminjla, ampak je bilo kljub temu čarobno, lahkotno in lebdeče." Tinkara in Aleksej sta dobila 20 sodniških točk.





FRANKO BAJC IN SVETLANA CIGOJ

Postavni zmagovalec Kmetije in njegova plesalka sta tokrat zaplesala strastni tango, vživela pa sta se v film Indiana Jones. "Te tango korake si ti izvajal skrbno, kot bi zlagal polena v drvarnici. Lahko si še bolj pogumen in boš še bolj užival," je povedala Nika, Andrej pa dodal: "Res si se skoncentriral na ples, se potrudil in si odplesal relativno dobro. Še vedno pa si trd v osnovi, ampak ti gre na bolje iz oddaje v oddajo. Delaj pa več na tem, da boš tudi skozi obraz izrazen." Lado je v zabavnem stilu komentiral:"Ko smo začel gledat, si bil kot pravi Indiana Jones, dokler nisi začel plesat. Teb je očitno bližje plazenje po blatu, živeti v džungli in jesti kobilce kot pa en strasten tango v objemu Svetlane. Na tem delaj, pa boš super!" Kot zadnja je ocenjevala Katarina: "Pri tangu rabiš šrtleči komolec, da da karakter plesu. Delat moraš na temu, da znotraj svoje zategnjenost najdeš svojo sproščenot. Sicer pa si bil krasen." Franko in Svetlana sta si priplesala 18 sodniških točk.





JANA KOTESKA IN TOMAŽ ŠTER

Manekenka in njen plesni partner sta si za filmski večer izbrala film Burlesque, v okviru katerega sta izvedla quickstep. "Ti imaš res cel žur v tem šovu. Ta pristop paše k quickstepu, ki je fizično najbolj naporen in zahteven, ampak očitno zate ne. Bravo! Ne vem pa, če imaš res željo po zmagi, ampak dokler si tu, se imaš super," je povedal Andrej, Katarina pa dodala:"Jana, majčkeno si pobiksala korake, ampak se ti ni videlo, da si kaj naredila narobe. Težko je stopit v čevlje Christine Aguilere, ampak ti si bila prepričljiva in energinka. Krasna si bila." Svojo oceno je podala tudi Nika: "Jana, to je bilo šik, pozersko in zelo stajliš. Ti si žurerka in mi smo žurali s tabo. Jaz te v tem šovu hočem še gledat, saj si nepredvidljiva in super." Kot zadnji je komenitral Lado: "Ne bom omenjal napak, ker se dogajajo vsem, pomembno pa je, kako se pobereš od te napake. In ti si se z lahkoto. To je bila res osvežilna točka in ti si res dobra." Jana in Tomaž sta od sodnikov dobila 23 točk.





MIHA ZUPAN IN MAJA GERŠAK

Gluhi košarkar in priznana plesalka sta si za tokratni ples izbrala angleški valček, zaplesala pa sta na filmsko klasiko Duh, za kar sta si spet prislužila stoječe ovacije občinstva. "Že v prvi oddaji si pokazal, da imaš fantastičen občutek za standradne plese, nocoj pa si spet pokazal, da si tudi čustven človek. Če me kaj moti, je to, da v ples ne daješ dovolj drame in začinjenosti. Daj si duška!" je povedala Nika, Andrej pa dodal: "Angleški valček je zahteven zaradi priključkov stopal in tukaj nisi najbolj blestel. Prihodnjič delaj na detajlih in nivoju izraznosti. Svetujem ti, da se ne zanašaš več samo na svoje občutke, ampak se nadrgadi, ker imaš priložnost za to." Lado je v svojem zabavne stilu komentiral: "Bolj kot duh si izgledal kot zombi. (smeh) Dobre nasvete za naprej si dobil nocoj in jih upoštevaj. Vedno znova pa sem šokiran, kako eleganten je lahko tako velik človek kot si ti. Bravo." Kot zadnja je svojo oceno podala še Katarina: "Miha, priznati je treba, da te Maja po tej plesni poti vodi s pravim občutkom. Imel si dober premik, dobro držo in če bi bili še priključki nog odlični, bi bilo pa že vse skupaj res kičasto. Čudovita sta bila." Miha in Maja sta si priplesala 22 sodniških točk.





TINA GORENJAK IN MIHA VODIČAR

Seksi igralka in svetovno plesni prvak sta na filmskem večeru odplesala charleston, in sicer na film Cabaret. "Tina, bila si kot bolha, ki naskakuje mladega mačka. Tako se pleše charleston! Bila si energična, zabavna in osredotočena na korake. Bi ti pa svetovala, da nehaš jamrat. Super si in nehaj jamrat!" je povedala Nika, Andrej pa navdušeno dodal:"Mogoče charleston deluje igriv in preprost, v resnici pa ni tako, ker je zelo zahteven ples. Ti si se ga lotila na pravi način in lahko rečem samo: 'Job well done!'" Svojo oceno je podala tudi Katarina: "To je bil pravi kabarejski nastop. Telo imaš fino pod kontrolo, prezenca na odru in vsi gibi... vse to je štimalo. To je bilo fabulozno!" Lado pa je za konec še dodal: "Tina, ti si tako kot tisti piflarji pred kontrolko, ko rečejo, da nič ne znajo, na koncu pa dobijo petko. Ti pa rečem, da nehaj biti v krču in bodi samozavestna. Sprosti se! To je bilo res odlično." Tina in Miha sta dobila 27 sodniških točk.





