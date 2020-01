Po plesnem parketu šova Zvezde plešejo se bo vrtela Mojca Funkl

Spomladi se nam obeta nova sezona priljubljenega plesnega šova Zvezde plešejoin plesni družini se je pridružila še slovenska igralkaMojca Funkl. Naši gledalci se je verjetno najbolj spominjate po vlogah Dore v Usodnem vinu in Sonje vReki ljubezni.

Že od septembra 2002 je članica igralskega ansambla MGL, kjer nastopa v predstavah Sedem dni, Sedem let skomin, Tartuffe, Odhodi vlakov ... Trenutno se intenzivno pripravlja na premiero znanstvenega kabareta 2020 v režijiIvice Buljana. A ne dvomimo, da je njena najpomembnejša vloga biti mama dveh sinov, ki ji popestrita vsakdan.

Ker obožuje ples in zabavo, že komaj čaka, da se nauči novih plesnih korakov. Na plesnem parketu ne bo novinka, saj ima veliko plesnega predznanja – sodobni ples, ima občutek za ritem in je hitro učljiva. Zahvaljujoč svojemu poklicu, je na odru pravi kameleon in prepričani smo, da ji bo to koristilo tudi na plesišču.

Mojco smo med intervjujem soočili z zabavnimi izzivi. Preverite, kako se je odrezala:

V novi 4. sezoni šova Zvezde plešejo bomo tako na plesnem parketu videli Tomaža Miheliča, ki je mnogim znan kot Marlenna iz skupine Sestre, Mikija Vlahovića, člana skupine Victory, zakonca Tejoin Janija Jugovica, ki sta na družbenih omrežjih znana pod imeni Cool Mamacita in Cool Fotr ter pevko Alyo in model Kajo Vidmar.