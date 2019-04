Pojasnila, kako je gluhega košarkarja naučila plesati

V filmskem večeru, ki je bila peta oddaja letošnje sezone šova Zvezde plešejo, je zvezdniška sodnica Katarina Venturini izpostavila: "Miha, priznati je treba, da te Maja po tej plesni poti vodi s pravim občutkom." Priznana plesalka Maja Geršak pa pravi, da v njunih plesnih točkah ni nobenega skrivnostnega recepta: "Z Miho veliko trenirava in iščeva načine, kako priti do končnega rezultata. V komunikaciji z njim poskušam uporabljati čim manj besed. Pri plesu pa ga močno primem in vlečem okrog. (smeh) Hecam se ... včasih je dovolj trepljanje, včasih pogled, večino pa dotik, čeprav se trudiva, da bi se teh trepljanj in prijemov čim manj videlo v oddaji. Seveda pa so tu še treningi s sto in eno ponovitvijo," je povedala Maja.