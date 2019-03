Postavni Alfa Mikić razkril pomen svojih tetovaž

32-letni Igor Mikić je že od malih nog vedel, da je nekaj posebnega in je svojo drugačnost izražal tudi skozi ekstravagantno modo in tetovaže. "Svojo prvo tetovažo sem naredil pri 17 letih in na moje začudenje je to odločitev moja mama z nasmeškom podprla," prizna zabavni Mikić, ki je ima kar nekaj tetovaž na levi roki, ki jo je skozi leta zapolnil do zadnjega kotička. "Tetovaže so umetnost, ki ostanejo s človekom za vedno, zato pametno razmislite, kaj boste dali na svojo kožo, da vam nekega dne ne bo žal. Meni za nobeno tetovažo ni žal in tudi za nobeno punco, pri kateri sem prespal. TO PA JA."

"Mislim, da mora vsaka tetovaža imeti neko zgodbo, ki človeku veliko pomeni. Napis 'outlaw' je bila moja prva tetovaža in predstavlja mojo drugačnost, ker živim po svojih načelih in pravilih. Sledila je večja tetovaža z veliko črko M, ki predstavlja moj priimek in začetnico imena moje mame Marije. Zraven črke M je vrtnica, ki ponazarja lepoto in ljubezen, sedem zvezd predstavlja mojo srečno številko, sončni vzhod pomeni, da za dežjem vedno posije sonce in, če si danes kakšno stvar zafrknil, bo jutri nov dan," je razložil Mikić, ki si je v Los Angelesu dal narediti dve telesni poslikavi. "Za napis Pain is love sem se odločil, ker v življenju najbolj boli, če človek nekoga izgubi ali ga ljubljena oseba zapusti. Moji najbolj sveži tetovaži pa sta feniks, ki predstavlja moč, neuničljivost in vnovično rojstvo, ki sem ga doživel po hudi prometni nesreči in lev, ki je kralj živali in sinonim ponosa, poguma ter plemenite krvi, ki jo Alfa Mikič definitivno ima. To pa ja. Imam tudi nekaj manjših tetovaž, in sicer moj rojstni datum, da ga ne pozabim (smeh), glasbene note, ker moje življenje se vrti okoli glasbe, srce, diamant s krili, ustnice in še in še ..."je še priznal Igor Mikić, ki bo v nedeljo zvečer s plesnim nastopom poskušal izboljšati točke prejšnjega tedna, saj je kot prvi v vseh treh sezonah šova prejel enko.

