Predstavljamo še zadnjo tekmovalko šova Zvezde plešejo

Katja Ajster, znana pod umetniškim imenomKataya, je svojo glasbeno pot začela v skupini Tangels. Leta 2012 se je podala na samostojno glasbeno pot in oktobra istega leta predstavila pesem Novi svet. Pri pesmi Numero unoje sodelovala z danes najbolj priljubljenim slovenskim raperjem Challetom Salletom in Erikom, nato pa je sledilo sodelovanje z Davidom Hudnikom, s katerim je ustvarila pesmi Back to Life, Mimeomia in Summer Dream. zadnji trije singli, ki jih je izdala soSuave, Na srečo in Tango.