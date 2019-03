'Pri lepi punci, kot je Nina, mi je nerodno'

Pevec Boris Kopitar, ki šteje 66 pomladi, že nekaj časa ni zapeljeval ženske, saj je bila zadnja, ki jo je moral osvajati, njegova žena, s katero sta v zakonu že več kot 40 let. Tokrat bo moral v plesu pokazati, kako zapeljati soplesalko in kot je povedal, mu to še ne gre najbolj od rok.

"Z Borisom bova morala še kar malo potrenirati zapeljevanje. Se mi zdi, da mu je precej nerodno in neprijetno, kar je normalno, ker je takšna medgeneracijska razlika,"je povedala Borisova soplesalka Nina Gerič in dodala, da vseeno verjame vanj. Boris pa je priznal, da mu je med plesom, med katerim mora pokazati neko svojo novo plat, zelo nerodno. Ne samo, da je Nina toliko mlajša, da bi mu lahko bila hčerka, že kar nekaj časa ni vadil osvajanja, saj je to nazadnje delal pred več kot štirimi desetletji, ko je uspešno osvojil srce svoje žene. Nazadnje je žensko zapeljeval pred več kot 40 leti. FOTO: Miro Majcen Ta teden se bo pevec prvič soočil z izzivom latinsko-ameriškega plesa, kjer bo moral pokazati tudi malo večjo gibčnost, fleksibilnost, izziv pa mu predstavljajo še hitri koraki. FOTO: POP TV