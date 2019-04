Pri treniranju Mihe Zupana je Maja priskočila na pomoč Svetlani

V tednu, ko so zvezde v žrebu dobile nove soplesalce in soplesalke , se je z izzivom, ki je Maji Geršak že dobro poznan, srečala Svetlana Cigoj . Plavolaska bo namreč prvič v karieri plesnih korakov učila gluho osebo. V žrebu, ki to zanjo ni bil, saj sta preostala dva moška tekmovalca soplesalki samo zamenjala, je dobila dvometraša Miho Zupana.

Ker je to prav poseben izziv in priložnost, je na prvi trening povabila Majo Geršak, Mihovo siceršnjo soplesalko, da ji je ta svetovala, kako začeti s treningi. "Miha je zelo dober učenec, tako da ne boš imela problemov. Je pa res, da je priprava zelo pomembna, ker ne sliši," je povedala Maja in dodala, da so pomembni dotiki in bližina, saj Miha tako začuti soplesalko, kako se premika.