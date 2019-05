Miha Zupan in Maja Geršak morata v finalni oddaji odplesati popravni ples. Dodelili so jima dunajski valček iz oddaje 'Moje leto'. Njun ples je bil takrat tehnično preveč pomanjkljiv, zato sta zdaj dobila novo priložnost, da se izkažeta.

''Pričakovala sem, da bo Mihi nerodno, nisem si pa mislila, da bo tudi Katarini,'' je povedala Mihova soplesalka Maja. Zakaj jima je bilo nerodno in kaj se je še dogajalo na zadnjih vajah, boste izvedeli že to nedeljo ob 20.00 na POP TV.

Zadnja nedeljska oddaja šova Zvezde plešejobo postregla z razburljivimi plesnimi nastopi, novimi presenečenji in napetimi trenutki, kot se za finale tudi spodobi. Miha in Maja ter ostala dva plesna para Tanja Žagarin Arnej Ivkovič terŠpela GrošeljinMiha Peratse bodo borili za veliki plesni globus, ki bo šel v roke najboljšemu.