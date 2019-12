Priprave na novo sezono šova Zvezde plešejo so se že začele

Spomladi se nam obeta nove sezona priljubljenega plesnega šova Zvezde plešejo, v kateri se bodo predstavile novi tekmovalci in s tem tudi novi plesni pari. Kdo so naši novi tekmovalci in kdo bo plesal s kom, za enkrat še ne bomo razkrili, vam pa razkrivamo, kako se na sezono pripravljajo profesionalni plesalci.

FOTO: Miro Majcen

Plesalci so nam na vajah za novo sezono povedali, kako se pripravljajo in kdaj začnejo resno razmišljati o novi sezoni in novih koreografijah. "Mi smo pridni že zdaj. Skupinske koreografije so že v polni pripravi. Mi pa počasi začnemo razmišljati nekje januarja. Vsaj jaz,"je za 24ur.com povedal Miha Vodičar, Nika Bagon in Valeriya Musina pa sta se v en glas strinjali, da oni dve začneta s tem malo kasneje. "Februarja."

Plesalci se strinjajo, da je pomembno tudi, da svojega soplesalca dobro spoznaš. "Mislim, da je bistveno, da iz zvezde potegneš tisto, kar je ona oziroma on sposoben narediti. Da najdeš tisto, kar na njemu ali njej deluje," je povedal Vodičar, Tadeja Pavlič, povratnica iz prve sezone pa je dodala, da v šovu neizmerno uživa prav zaradi napredka zvezde: "Ko spremljaš ta proces, kako se zvezda razvija in kako postaja vedno boljši plesalec ... To je res lepa nagrada zate kot plesnega učitelja in zate kot osebo, ker si se res potrudil, da bi znanje čim bolje predal."