'Priznam, da sem razočarana, ker ne greva naprej'

Tinkara Fortuna, nekdanja pevka nekoč priljubljene skupine Bepop, in Aleksej Rubcov, ruski plesni prvak, sta v peti oddaji šova Zvezde plešejo, ki je bil filmsko obarvan, zaplesala dunajski valček na filmsko tematiko Trnljučice. In čeprav po sodniških ocenah nista pristala na zadnjem mestu, sta na koncu morala zapustiti plesno tekmovanje. "Pričakoval sem, da bo neko presenečenje, saj po matematičnem izračunu nekaj ne štima," je komenitral priznan ruski plesni prvak Aleksej Rubvoc, Tinkara pa dodala: "Sama se s tem nisem ukvarjala, ampak se se prepustila toku oddaje. Zdi se mi, da sem se zdaj v petem tednu že res dobro sprostila in mi je malo žal, da odhajam domov, ampak že mora tako biti."

Tinkara bo šov spremljala še naprej, saj pravi, da nima nobenih zamer. "Zamer nikakor ni, bom pa priznala, da sem razočarana, ker ne greva naprej, saj verjamem, da bi še veliko lahko pokazala,"je priznala odkrita Tinkara.

Čeprav Tinkara in Aleksej končujeta plesno tekmovanje, pa bosta še naprej plesala. "V tem času sva spletla res dobro prijateljsko vez, zato bova še kdaj zaplesala. Tudi na morje bova šla skupaj z družinami, saj se odlično razumevo. Imava pa tudi eno zanimivo poslovno idejo, ki jo bova poskušala urenisčiti, ampak o tem zdaj še ne bi govorila," je še dodala Tinkara, ki pravi, da bo navijala za vse pare. "Vsi pari se trudijo in so zelo dobri, nobenemu ne privoščiva domov. Težko je tudi napovedati kdo ostane in kdo ne, ker je navsezadnje to le šov. Dokler traja naj uživajo."