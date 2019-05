Prva ljubezen, ki jo je morala postaviti na stranski tir

V tednih, ko spremljamo tretjo sezono najbleščečejšega šova pri nas, Zvezde plešejo, je Tina Gorenjak navduševala iz tedna v teden. Čeprav se je v 9. oddaji morala posloviti, pa je tako na gledalce kot na sodnike pustila neverjeten vtis. A Tina je veliko več kot samo odlična plesalka.

Ne glede na izziv, pred katerega so v šovu Zvezde plešejo postavili Tino Gorenjak, ga je skupaj s soplesalcem izpilila do popolnosti in kako tudi ne, če je pa tako vsestranska. Čeprav se je morala od plesnega tekmovanja posloviti, pa iz šova odhaja polna pozitivnh vtisov. Tino smo v zadnjih dveh desetletjih spoznali kot vrhunsko igralko, komičarko, voditeljico, pevko in seveda tudi kot plesalko, ki se ne ustraši nobenega izziva. Čeprav ob njenem imenu še vedno marsikdo pomisli na Muco Maco, je to zgolj ena zgodba o uspehu v njeni življenjski knjigi. Potem ko se je že kot najstnica preizkusila v izraznem plesu, je diplomirala na ljubljanski igralski akademiji, kaj kmalu pa se ni domače počutila zgolj na odrskih deskah, temveč tudi pred filmsko kamero, saj smo jo lahko spremljali tako v filmih kot serijah.

Na plesnem parketu je vedno blestela. FOTO: Miro Majcen

Uresničili sta se ji dve želji V teh mesecih se je ob številnih drugih projektih kot rečeno Tina posvečala plesu, že pred začetkom šova pa nam je zaupala, da ji ples predstavlja svobodo izražanja, veselje in sprostitev, še vedno pa ga vidi kot svojo prvo ljubezen, ki jo je zaradi igralstva pač morala postaviti na stranski tir. Po plesnem parketu je Tino sicer vrtel večkratni svetovni prvak Miha Vodičar. Že na začetku šova je Tina priznala, da si je za plesnega partnerja želela prav njega, poleg tega pa je želela očarati tudi najstrožjega sodnika, Andreja Škufco. Oboje ji je uspelo. Ni se zlomila Tina Gorenjak vsekakor velja za močno in uspešno žensko, kar tudi dokazujejo njeni uspehi, a vendar se v njenem življenju nista cedila le med in mleko. Kot je ekskluzivno za oddajo Zvezde plešejo spregovorila prav prejšnji teden, je pred nekaj leti uspešno premagala raka na dojki, za kruto diagnozo pa je izvedela prav na svoj 41. rojstni dan. Morda bi se kdo zlomil, a Tina se ni. Še več, ubrala je pogumnejšo pot, tisto, ki so ji številni odsvetovali, in se odločila za alternativno zdravljenje, a njena odločitev se je izkazala za uspešno. Očitno lahko pridevniku vsestranska dodamo še pogumna. Tina, ki zase pravi, da je bila kot otrok zelo pridna, kot najstnica znosna, zdaj gre pa samo še na huje, življenje zajema z veliko žlico in najbrž je prav ta največja lekcija, ki bi jo lahko vsak izmed nas prenesel nase.

Z malce sreče lahko osvojite brezžične slušalke JBL ali bluetooth zvočnik JBL. FOTO: Arhiv ponudnika

