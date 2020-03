Teja in Tomaž za jive dobila 17 točk, Andrej nastop ocenil z 2

Začenja se plesni spektakel šova Zvezde plešejo in z njim sta se vrnila tudi uigran voditeljski par Tara Zupančič inPeter Poles ter sodniška četverica Nika A. Urbas, Katarina Venturini, Andrej Škufca inLado Bizovičar. V prvi oddaji se bo po plesnem parketu zavrtelo prvih pet parov. To so Alya in Miha Perat, Kaja Vidmar in Miha Vodičar, Teja Jugovic in Tomaž Šter, Mojca Funkl in Arnej Ivkovič ter Kataya in Nejko Peter Levak.