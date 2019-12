Prvi tekmovalec šova Zvezde plešejo je Tomaž Mihelič

Denis je napovedal, da bo nekomu z določeno informacijo za vedno spremenil življenje. In nihče ni slutil, da bo to prav Tomaž. Denis ga je poklical na oder in ga obrnil proti zaslonu, kjer mu je Katarina Venturini sporočila, da bo spomladi tekmoval v šovu Zvezde plešejo. Tomaž je Denisu od veselja skočil v naročje in ob tem potočil nekaj solz, saj takšnega presenečenja res ni pričakoval.

"Kot da sem pri Petru Polesu," je povedal Tomaž za 24ur.com in dodal: "Prisežem, da si tega niti v najlepših sanjah ne bi zamislil." Dodal je, da kaj veliko vadil ne bo, saj se na to ne more pripraviti. Hkrati pa si želi, da bo dobil plesalko, ki bo 'gajstna', takšno, ki bo do njega stroga.