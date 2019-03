Prvič v treh sezonah šova 'padla' najslabša ocena

Igor Mikić , maneken, slovenski Johnny Bravo in radijski voditelj, se je v drugi oddaji Zvezde plešejo tretje sezone prvič zavrtel po plesnem parketu in se soočil s strogimi sodniki. In prav on je tisti, ki se bo, na nek način, zapisal v zgodovino plesnega šova. Igor je namreč prvi, ki je prejel najnižjo možno oceno – ena.

Niko in Ladaje njegov nastop zabaval, Katarina pa je Igorjevi soplesalki Valeryji čestitala za koreografijo, za katero pravi, da je Igorju pisana na kožo: "Bilo je sicer malo cha-cha-chaja, ampak tisto, kar ga ni bilo, je bilo fantastično. Sicer pa: trening, trening, trening, ker ti zelo veliko obetaš. Trening v plesni dvorani, seveda." In Andrej? Še preden so sodniki pokazali svoje ocene, je najstrožji sodnik povedal: "Nisem te mogel nehati gledati. In na en način nisem bil čisto 'šur', kaj sem sploh videl. V bistvu me fasciniraš, ampak iz malo napačnih razlogov. Poglej ... Moja ocena bo odražala kvaliteto tvojega cha-cha-chaja."

