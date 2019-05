Razkrivamo, kdo je v plesnem trojčku s Frankom in Miho

Po čustveni osmi oddaji, v kateri so zvezdniki delili osebne zgodbe in se razgovorili o letu, ki jih je zaznamovalo, nas v deveti oddaji čaka nova popestritev. Po končanem plesnem delu so v osmi oddaji na oder priplesali nekdanji tekmovalci šova Zvezde plešejo, ki bodo letošnjim tekmovalcem pomagali pri plesnih trojčkih.

Kdo bo s kom?

V plesnem trojčku se bo najmlajšemu plesalcu Franku Bajcu in njegovi soplesalki Svetlani Cigoj pridružila nasmejana igralka Gorda Berden. Dvometrašu Mihi Zupanu in njegovi soplesalki Maji Geršak pa se bo pridružila Rebeka Dremelj.