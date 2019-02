Razkrivamo pare letošnje sezone Zvezde plešejo

Po tem, ko smo predstavili profesionalne plesalce in letošnje zvezde, ki se bodo potegovali za zmago v šovu Zvezde plešejo, razkrivamo še, kdo bo plesal s kom. Plesni spektakel se na POP TV vrača že 10. marca.

DENIS VUČAK IN NIKA BAGON

Pevec in študent prava, član skupine New Game Over, Denis Vučak bo v šovu zaplesal z Niko Bagon, eno od novih članic zasedbe Zvezde plešejo. Denis je veseljak, ki se rad zavrti tudi na veselici, najbolj pa se boji, da bo plesalki stopil na nogo. Nika je zgovorna plesalka, ki ima s poučevanjem plesnih korakov že izkušnje, saj ima svojo plesno šolo. Prvič pa bo postala učiteljica znane osebe, s katero bo morala iz tedna v teden navduševati stroge sodnike.

Denis Vučak in Nika Bagon FOTO: Ana Gregorič

KLARA LORGER IN JERNEJ BRENHOLC

31-letna pevka ansambla Vihar pravi, da so se ji s sodelovanjem v šovu uresničile sanje. Sicer je Klara medicinska sestra, ki se s petjem ukvarja ob redni službi in dveh otrokih. Nasmejana rdečelaska bo zaplesala s povratnikom iz prve sezone, z Jernejem Brenholcem, ki ima za sabo že 22-letno plesno kariero. Plesati je začel pri rosnih osmih letih in je od takrat nanizal že več kot 80 zmag.

Jernej Brenholc in Klara Lorger FOTO: Ana Gregorič

JANA KOTESKA IN TOMAŽ ŠTER

Nekdanja manekenka in modna stilistka se bo po plesnem parketu vrtela s Tomažem Šterom. Plesalec, ki v Gibalnem inštitutu Vija Vaja dela kot plesni učitelj in koreograf, se veseli novih izzivov, s katerimi bosta soočena tako on kot tudi Jana. Manekenka pa se izjemno veseli plesnih oblačil, čeprav pravi, da ta sicer niso njen stil, boji pa se da bi v oddaji v živo pozabila korake koeografije.

Tomaž Šter in Jana Koteska FOTO: Ana Gregorič

GREGOR POLJANEC - KIRSCH IN MARTINA PLOHL

Nekdanji vojak in fant Špele Grošelj zelo rad pleše in že komaj čaka, da se začne nova sezona. Zelo rad pa ima tudi nove izzive, še posebej pa komaj čaka, da se bo lahko dokazal pred strogimi sodniki. Njegova soplesalka je Martina Plohl, ki se je v prv sezoni z Denisom Porčičem - Chorchypom uvrstila v finale. Tako Gregor kot tudi Martina sta zelo disciplinirana, zato lahko pričakujemo, da bosta trdo delala za uspešen nastop.

Martina Plohl in Gregor Poljanec - Kirsch FOTO: Ana Gregorič

ŠPELA GROŠELJ IN MIHA PERAT

Pevka Špela Grošelj bo letošnja soplesalka lanskoletnega zmagovalca Mihe Perata. Zanjo je ples že od nekdaj velika ljubezen in strast, še posebej pa se veseli, da se bo naučila česa novega in korake povadila s svoji najljubšim soplesalcem - fantom Gregorjem. Miha kot vaditelj, učitelj in trener že 20 let predaja bogato plesno znanje vsem željnim plesa. Pred kratkim se je podal na lastno plesno pot in ustanovil plesno šolo Mihe Perata.

Špela Grošelj in Miha Perat FOTO: Ana Gregorič

MIHA ZUPAN IN MAJA GERŠAK

Prvi gluhi tekmovalec slovenske različice šova Zvezde plešejo je nekdanji košarkar Miha Zupan, ki že komaj čaka, da vidi, kako se bo spopadel z novim izzvom. Na novi poti ga bo spremljala plesalka Maja Geršak, ki se je lansko leto v finale uvrstila s pevcem Gašperjem Rifljem. Je izkušena plesalka in diplomirana športna pedagoginja, ki jo je poučevanje plesa odpeljalo tudi v tujino. Veliko poučuje na azijskih tleh, v Sloveniji pa je aktivna članica Slovenske plesne zveze ZPVUTS.

Miha Zupan in Maja Geršak FOTO: Ana Gregorič

TINKARA FORTUNA IN ALEKSEJ RUBCOV

Tinkare se spomnimo predvsem kot članice izjemno priljubljene skupine Bepop, ki je nastala v poptevejevi oddaji Popstars. Tinkara je po 20. letih službe dala odpoved in se odpravlja na samostojno poslovno pot. Tinkara se bo po plesnem podiju vrtela z novim plesalcem Aleksejem Rubcovim. Njegov največji dosežek je status najboljšega plesalca v južni Rusiji v standardnih plesih, latinskoameriških plesih ter v kombinaciji desetih plesov. Kot trener športnega plesa je poučeval na otroški in mladinski športni šoli, ki jo je ustanovil ruski olimpijski komite.

Tinkara Fortuna in Aleksej Rubcov FOTO: Ana Gregorič

IGOR MIKIĆ IN VALERIYA MUSINA

Radijec, maneken in voditelj pravi, da je šov odlična priložnost, da širni Sloveniji pokaže, kako blesti. Igor ima rad nove izzive, zato pravi, da je pripravljen, da svojo plesalko Valeriyo zavrti po parketu in sodnike prepriča, da je prava plesna zvezda. Valeriye je državna prvakinja, južnoevropska prvakinja v kategoriji do 21 let v latinskoameriških plesih, osvojila je peto mesto na južnoevropskem prvenstvu pri članih.

Igor Mikić in Valeriya Musina

BORIS KOPITAR IN NINA GERIČ

Boris Kopitar oziroma gospod Žametne vrtnice je letošnji najstarejši član zvezdniške zasedbe šova Zvezde plešejo, ki bo zaplesal z novo plesalko Nino Gerič. Nina je začela plesati standardne in latinskoameriške plese pri sedmem letu. V tekmovalni karieri je bila večkratna državna prvakinja, peta na svetovnem prvenstvu, finalistka vseh večjih tekmovanj na svetu in zmagovalka posameznega plesa v Blackpoolu.

Boris Kopitar in Nina Gerič FOTO: Ana Gregorič

TINA GORENJAK IN MIHA VODIČAR

Igralka Tina Gorenjak se rada prepušča ritmom in pravi, da ji med plesanjem ni mar, kako je videti in kaj si o njenem plesu mislijo drugi. "Ples mi pomeni svobodo izražanja, veselje in sprostitev," nam je zaupala. Njen soplesalec je Miha Vodičar, ki velja za enega najuspešnejših slovenskih plesalcev in se lahko pohvali z dvema nazivoma svetovni prvak v desetih plesih v letih 2014 in 2015.

Miha Vodičar in Tina Gorenjak FOTO: Ana Gregorič

FRANKO BAJC IN SVETLANA CIGOJ

Zmagovalec Kmetije Franko Bajc je zaupal, da se mu je uresničila ena največjih želja in že komaj čaka, da se začne učiti plesnih korakov, s katerimi sicer nima izkušenj. Pri učenju korakov mu bo pomagala nova plesalka Svetlana Cigoj, Ukrajinka, ki se je v Slovenijo preselila zaradi ljubezni. V Kijevu je končala športno fakulteto, zdaj pa poučuje v Studiu Maxim v Ajdovščini. V svoji tekmovalni plesni karieri je postala ukrajinska državna prvakinja. Svetlana je nastopila tudi na lepotnem izboru Miss Slovenije.

Franko Bajc in Svetlana Cigoj FOTO: Ana Gregorič

TANJA ŽAGAR IN ARNEJ IVKOVIČ

Tanja Žagar, kraljica ljudskih src, je povedala, da si življenja brez plesa ne predstavlja, da se rada spominja maturantskega plesa, da ima najboljšega plesalca kar doma in da ji je všeč eden od neobičajnih plesnih prizorov v filmu Titanik. Njen soplesalec je Arnej Ivkovič, ki se je ekipi pridružil v drugi sezoni, v kateri je izpadel prvi, a je kasneje dobil priložnost nastopiti z gostjama, kot sta Ilka Štuhec in Lara Komar.