Razkrivamo prve tri zvezde!

V tretji sezoni šova Zvezde plešejo bo pestro! Še malo in naši plesalci bodo na plesnem podiju zavrtili izbor letošnjih zvezd, ki se bodo preizkusili v plesu in pokazali, kako dobro jim gre nov izzov 'od nog'. Kdo bo letos plesal? Razkrivamo tri zvezde!

Prve tri zvezde, ki se bodo zavrtele na plesnem podiju našega glamuroznega šova Zvezde plešejo so Tina Gorenjak, Igor MikićinGregor Poljanec - Kirsch. Tina Gorenjakje igralka, ki se je preizkusila na filmskem platnu in gledališkem odru. Igrala je v filmu Stereotip, Vloga za Emo, imela več kot 60 gledaliških predstav in z uspešnico 5žensk.com, doživela kar 400 ponovitev. Trenutno igra v predstavi Priznam, sodelovanje pa ji predstavlja: "Veselje, navdušenje, da se bom naučila nečesa novega. Z gledalci, plesalci in sotekmovalci si želim deliti radost ob plesu in veliko čudovitih trenutkov, ki nas bodo nasmejali in zabavali." Ples je zanjo prva ljubezen: "Kot otrok in najstnica sem plesala izrazni ples. Ob sprejemu na igralsko akademijo se plesu nisem mogla več veliko posvečati, vendar je ostal moja »prva ljubezen«."

Tina Gorenjak FOTO: Ana Gregorič

Igor Mikić je radijski voditelj, igralec in maneken, ki je pogosto dlje v kopalnici, kot povprečne ženske. Na sodelovanje v šovu gleda kot izzvi: "V svojem življenju rad sprejemam nove izzive in se učim nove vrline zato bo sodelovanje v plesnem šovu za mene povsem nova dogodivščina. Rad se preizkušam v novih vlogah, rad sem ekstravagantno oblečen in rad spoznavam nove ljudi zato je oddaja Zvezde Plešejo kot naročena, da pokažem kako blestim." Za plesa pravi, da je to jezik, ki ga razume vsak človek na svetu: "Ni lepšega jezika na tem planetu, ker s plesom pokažemo počutje, naklonjenost in svojo strast ter s plesom ujamemo srno v svojo past."

Igor Mikić FOTO: Ana Gregorič

Gregor Poljanec – Kirsch, kot ga vsi kličejo, je podjetnik in nekdanji vojak, sam pa se tudi rad pošali, da je 'insta husband'. Gregor pove o sodelovanju v šovu: "Predvsem mi pomeni velik izziv, kajti ples ni moj paradni konj. Glede na to, da mi je ples vedno bolj všeč, se zelo veselim tega šova," in doda, da se je s plesnimi koraki prvič spoznal pred tremi leti. Če je njegov spomin na maturantski ples bolj travma, kot se sam izrazi, pa zdaj najraje pleše na rojstnih dnevih in porokah: "Najraje plešem na kakšni poroki, rojstnem dnevu ali zabavi. Ponavadi je tam primerna muzika za ples."