Razočarani Igor Mikić gre na dopust

Peta oddaja spektakularnega šova Zvezde plešejo, ki je minila v filmskem vzdušju, saj so plesni pari plesali tematske točke iz znanih filmov, je postregla tudi s presenečenjem, da šov zapuščata dva plesna para. Eden od njiju sta tudi Igor Mikićin Valeriya Musina. "Malo smo vsi slutili, da po matematičnem izračunu nekaj ne štima, saj toliko plesnih parov ne gre skozi," je povedala Valeriya, vidno razočaran Igor Mikić pa je dodal, "smo sumili, da se bo nekaj zgodilo, nisva pa pričakovala, da bova morala domov midva. Bila sva zelo samozavestna glede najine točke in sva res dala veliko od sebe, tako na treningih kot tudi v oddaji. Ampak to je šov, in saj veste, kaj pravijo: 'Show must go on!' in midva tudi.''