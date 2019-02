Najraje bi zaplesal z Darjo Zgonc

Po razkritju najbolj vroče skrivnosti prihajajoče pomladi – zvezdniških plesalcev nove sezone šova Zvezde plešejo – je vznemirjenje na vrhuncu. Še preden bo jasno, kdo od profesionalnih plesalcev se bo zavrtel s katerim od zvezdnikov, smo plesalce vprašali, s katerim znanim Slovencem ali Slovenko bi se zavrteli, če bi lahko sami izbirali.

Nika Bagon, ena izmed štirih svežih obrazov med profesionalnimi plesalci letošnje sezone, si želi plesati z nekom, ki je vedno pozitiven in odprt do novih izzivov. "Ki mu je v veselje se spreminjati in se pokazati v različnih aspektih, tudi če so mu kot pojem oddaljeni ali težko doumljivi. Idealno, glede na stil plesa, ki sama tudi imam, mislim, da bi si izbrala kakega vrhunskega športnika. Glede na značilnosti pa, ki sem jih prej opisala, mi pride pa na misel pevec Rudi Bučar," nam je zaupala in pojasnila, da zaradi tega, ker je nastopala na dveh dogodkih, kjer je nastopal tudi on in je dobila vtis, da je zelo energičen, odprt in nasmejan.

Jernej Brenholc je pri odgovoru zelo diplomatski, saj pravi, da je vsak zvezdniški plesalec, ki ga dobiš, najboljši. "Nobene ne bom izpostavil! Ples z vsako predstavlja pozitiven izziv. In to je tisto, kar je najbolj pomembno," pravi.

Med izvirnejšimi je še en letošnji svež obraz Aleksej Rubcov, saj bi si izbral Denisa Avdića, z njim pa bi se pomeril v "break dance battlu" ali pa bi z njim zaplesal – čačača.