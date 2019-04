V najbleščečejšem šovu te pomladi, v oddaji Zvezde plešejo, je bilo v zraku filmsko vzdušje, saj so se plesalci prelevili v filmske zvezde. Nekateri so s svojimi nastopi navdušili in poželi laskave komentarje – največje presenečenje oddaje pa je bilo zagotovo to, da sta s plesnega odra tokrat domov odplesala kar dva para.