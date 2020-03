Škufca bolj strog kot kadarkoli doslej: Nakalibriran sem do konca

"Lani so mi očitali preveč nežnosti, češ ker sem postal očka. No, otrok je letos že eno leto starejši, tako da če to pretvorim po svoje - tudi moja nežnost je odšla in letos bom bolj strog kot kadarkoli doslej," je z nasmeškom, a hkrati čisto resno povedal Škufca, ki je v šali dodal: "A nisem bil že dovolj strog v prvi oddaji? Vedno sem lahko še bolj strog, nič bati," je še priznal Andrej in komentiral prvo oddajo: "Vsi tekmovalci so pogumni že zato, ker so pristali v oddaji in si upali zaplesati. Prva oddaja je vedno malo bolj živčna za vse in lahko rečem, da so se punce kar dobro odrezale."