Slovenki pred britansko kraljico: To je bil najlepši nastop v moji karieri

Med gosti sta bili tudi slovenski plesalki Nina Gerič , ki smo jo v tretji sezoni šova Zvezde plešejo lahko občudovali ob boku Borisa Kopitarja in Gordana Grandošek Whiddon , ki smo jo v drugi sezoni spremljali med plesanjem z Wernerjem. Obe sta spregovorili za našo medijsko hišo in povedali, da sta se imeli izjemno lepo ter da je to zanju ogromna čast.

"Nikoli si ne bi mislila, da bom plesala za kraljico. Ob enem pa mi je bilo čast plesati na igranje piana svetovno znanega igralca Goldbluma, ki je bil tudi eden od gostov, ki je nastopil za kraljico z njegovim bendom," je za POP TV povedala Gordana, Nina pa je povedala, da je bil to brez dvoma najlepši nastop v njeni plesni karieri: "Težko je opisati, kakšna čast oziroma, vse občutke, ki jih doživiš, ko plešeš pred kraljico in vso kraljevo družino in ko nastopaš v sami dvorani Royal Albert Hal. Z lahkoto lahko rečem, da je bil to najprestižnejši in najlepši nastop v moji plesni karieri."