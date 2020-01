Sodniki šova Zvezde plešejo

Tudi v četrti sezoni plesnega spektakla Zvezde plešejo bodo plesne pare ocenjevali štirje že znani sodniki – Katarina Venturini,štirikratna svetovna prvakinja in lastnica plesne šole, Nika Ambrožič Urbas,modna oblikovalka in kreativna direktorica, Andrej Škufca,štirikratni svetovni prvak in plesni sodnik, in Lado Bizovičar,TV voditelj, igralec in komik.

Sodniki vsak plesni nastop ocenijo z najmanj eno točko in največ desetimi. Točke se seštejejo in po evrovizijskem principu pretvorijo v lestvico. Na lestvici se prišteje točke glasovanja. Plesni par z najmanj točkami izpade.