Solze v salonu: 'Odkar sem rodila, sem še bolj čustvena'

"Ko sem gledala Miha in Majo, sem začutila en val navdiha,"je povedala rdečelaska in dodala: "Moram pa povedati, da se mi je to že od prve točke nabiralo. Ta ganjenost in to je bila potem samo še pika na i. Nisem mogla zadržati solz, ampak so to bile solze sreče, ne žalosti."