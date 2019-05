Špela: Biti ogrožen par je nekaj najbolj stresnega!

Špela Grošelj je dokazala, da v letošnji sezoni šova Zvezde plešejo dokazala, da obvlada ples. V zadnjih dveh oddajah pa se je zaradi sodniških ocen in ocen gledalcev znašla med ogroženima paroma. Najprej je v plesnem dvoboju opravila s Klaro Lorger , minulo nedeljo pa še Tino Gorenjak . "Po nedeljskem plesu, podeljenih komentarjih in točkah sem vedela, da se bova z Miho ponovno znašla na izločanju. Priznam pa, da nisem niti pomislila, da se bom v plesnem dvoboju znašla s Tino Gorenjak, saj je veljala za eno boljših plesalk letošnje sezone," je priznala Špela.

Pevka, ki je že dvakrat dokazala, da je prava plesna bojevnica, ki bo do konca dala vse od sebe, saj velja za precej tekmovalno, pravi, da občutek, da si med ogroženimi pari, seveda ni niti malo dober. "Prej bi rekla, da je stresen! Ampak se se skoncentrirala in v plesni dvoboj šla neobremenjeno, vseeno pa sem imela v glavi le en cilj - dati vse od sebe. Samo v tem primeru si na koncu ne moreš ničesar očitati. Kaj se je dogajalo na samem plesišču ne vem, ker sem bila pod takim adrenalinom, sem pa zelo zadovoljna z rezultatom. Moja reakcija po razglasitvi - krik veselja in sreče, da greva z Miho naprej v polfinale - je povedala več kot tisoč besed. Z Miho se že pripravljava na polfinale in upava, da se tokrat NE znajdeva na plesnem dvoboju," je še v smehu priznala Špela.

