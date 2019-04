Špela Grošelj dobila novega plesalca

’’Ko me je Miha v soboto zvečer, dan pred oddajo, poklical in mi povedal, da ima bakterijsko angino, sem se zelo mirno odzvala. Se zgodi. Ker imam sama težave z anginami – na leto jih imam približno šest – točno vem, kako je, ko te doleti. Zato sem mu rekla, da naj odleži toliko časa, kot pač mora. Da se ne bi slučajno prehitro vrnil, ker se z angino ne gre šaliti in na dolgi rok to ni dobro,'' je bila do Mihe Perata razumevajoča Špela Grošelj, ki pa je že dobila nadomestnega plesalca.