Špela Grošelj jokala kot dež zaradi fanta Gregorja

Tretja oddaja šova Zvezde plešejo je poleg odličnih plesnih nastopov in veselja prinesla tudi prvega izpadlega tekmovalca. Čeprav sta Gregor P. Kirsch in Martina Plohl odplesala odličen cha-cha-cha in po sodniških točkah zasedla drugo mesto, so gledalci odločili, da zapuščata plesni spektakel Zvezde plešejo.

"S tem sem se sprijaznil. Ne morem reči, da gre za razočaranje, saj bi to bilo le, če ne bi odplesal po najboljših močeh. Odplesal sem najboljše, kar je šlo, zadeve pa so se na koncu obrnile tako, kot so se, in to je to. Seveda ne bi šel domov, a glede na to, da sem za svoje sposobnosti zelo dobro odplesal prvi in drugi ples, nimam kaj. Gledalci so odločili. Verjetno bi me, če bi bil še nekaj oddaj notri, bolje spoznali. Tako je," je takoj po izpadu za 24ur.com povedal Gregor, njegova soplesalka Martina pa je dodala, "težko je govoriti, kaj je bilo narobe. Grega je odplesal fenomenalno in mu nimam kaj očitati. Meni je edino žal in sem razočarana, ker menim, da si je zaslužil več." Kljub vsemu bo simpatični Gregor še naprej plesal: "Seveda bom še plesal. Verjetno bolj zasebno, saj ne vem, kje bi plesal javno."