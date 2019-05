Špela Grošelj: od otroških sanj do zavidljivih uspehov

V letih, ko je Tanja Žagar v omenjeni skupini že nizala hit za hitom, je Špela v domači spalnici še sanjala, kako bi rada nastopala pod sojem žarometov, zato je leta 2002, ko so ’Foksice’ iskale novo članico, izkoristila priložnost, kjer se je spoznala s svetom šovbiznisa in začela nabirati svoje prve izkušnje. Te so ji prišle še kako prav, saj je le nekaj let zatem postala članica v novi skupini Atomik Harmonik, ki je nemudoma osvojila slovenske poslušalce: svoj prvi singel Brizgalna brizga so predstavili na Melodijah morja in sonca 2004 in odnesli glavno nagrado priljubljenega festivala in tako dodobra opozorili nase.

Uresničile so se ji otroške sanje

Špeli so se tako uresničile otroške sanje in naslednjih šest let je v skupini Atomik Harmonik polnila koncertne dvorane, razveseljevala ljudi na veselicah in Slovenijo navduševala s števinimi hiti. Še zdaj so na veselicah priljubljene pesmi Hop Marinka, Turbo polka, Toni je pa ribo ujel in Choco-la. Po šestih letih se je Špela odločila tvegati in stopila na samostojno glasbeno pot, v zadnjih letih pa je izdala kar nekaj pesmi, med njimi še posebej dobro poznamo Nostalgijo, na katero se je Špela zavrtela tudi v sklopu 3. sezone šova Zvezde plešejo.

Obožuje ples

Ples je poleg glasbe namreč Špelina strast, kar ji je pomagalo priti vse do finala šova, v katerem se je vrtela z Miho Peratom, edinim plesalcem v omenjenem tekmovanju, ki se je v vseh treh sezonah prebil do finala, enkrat pa celo zmagal. Kot nam je zaupal v intervjuju tik pred finalom, letošnji uspeh s Špelo pripisuje temu, da je Špela odločna, talentirana in vajena garati, sicer pa jo kot osebo opisuje kot zelo zabavno, izpostavlja pa njeno gostoljubnost.

Kljub vsem uspehom v šovu pa Špela ocenjuje, da njena plesna pot ni bila postlana z rožicami. Najprej jo je šokiralo to, da je povsem na začetku iz šova izpadel njen fant, sicer bivši vojak, njen soplesalec Miha je zbolel kar dvakrat, presenetili pa so ju tudi z menjavo plesnega partnerja. Kot da to ni dovolj, se je morala v zadnjih tednih še kar trikrat zaporedoma dokazati v plesnem dvoboju. ’Ravno zaradi teh treh dvobojev imam občutek, da je vse to še toliko bolj zasluženo, konec koncev sva zaradi tega tudi midva odplesala največ plesov (smeh). Zelo sem vesela in ponosna na oba, da sva borbala tudi takrat, ko bi marsikdo že obupal,’ nam je zaupala neustrašna svetlolaska, ki ob plesnih vajah pripravlja tudi novo pesem, ki jo bo izdala v kratkem.

Špela pa si bo udeležbo v šovu Zvezde plešejo zagotovo zapomnila tudi po tem, da je bil njen sotekmovalec bivši vojak Gregor Poljanec Kirsch, ki je sicer že tri leta njen partner v vsakdanjem življenju. Kljub tekmovanju med njima zavisti ni bilo, temveč sta dokazala, da se v pravi ljubezni tudi v takšnih okoliščinah spodbuja in pomaga. Gregor je šov sicer zapustil v tretjem tednu, kar je Špelo močno potrlo, a naslednji teden profesionalno nadaljevala in kljub trem zaporednim plesnim dvobojem priplesala naravnost do finala. Žal se ji v superfinale ni uspelo uvrstiti, a je kljub temu upravičeno ponosna nase.