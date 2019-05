Špela je vedela, da bo osvojila tretje mesto

Priljubljena pevka Špela Grošelj ni skrivala, da si je zelo želela plesati v šovu Zvezde plešejo, zato je nadvsem ponosna, da je lahko bila del tretje sezone plesnega šova. "Najina želja z Miho Peratom je bila predvsem uživati v najinem zadnjem plesu. Kljub temu, da je to plesno tekmovanje je bilo meni najbolj pomembno, da sva se midva imela fajn. Dala sva vse od sebe in se nisva obremenjevala s točkami, glasovi in končnim rezultatom. Prišla sva do finala in osvojila tretje mesto. Ja, lahko rečem, da sem zadovoljna s končnim rezultatom, predvsem pa sem vesela že zato, da sva z Miho priborbala do finala. Sama sem že prejšnji teden napovedala tak rezultat in to zame ni bilo presenečenje," je priznala tretjeuvrščena Špela.