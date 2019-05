Špela o neresničnih tračih: S tem sem se zelo obremenjevala

Špelo Grošelj je Slovenija spoznala pred več kot 15 leti, ko se je pridružila priljubljeni dekliški skupini Foxy Teens, kasneje pa se je zapisala v zgodovino slovenske glasbe s skupino Atomik Harmonik. Prav zaradi te je bila velikokrat tarča rumenih medijev in kot je povedala v izjavi, so jo mediji velikokrat etiketirali.

"S tem, ko je človek javno izpostavljen, je deležen mnogih kritik," je povedala Špela in dodala, da se ljudje 'vtikajo' v vse: "V moje kilograme, v moje gube. Pa je preveč klepetava, preveč samozadostna ..." Dodaja, da so jo časopisi, rumeni mediji, velikorat povezovali z različnimi moškimi, pa naj so jo opazili s prijateljem ali pa na poslovnem sestanku.

"80 odstotkov tračev je bilo neresničnih in ja ... S tem sem se zelo obremenjevala," je še dodala.

