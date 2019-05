Špela šokirana, Tanja v smeh

Samo še dve oddaji nas ločita do razglasitve zmagovalca ali zmagovalke šova Zvezde plešejo. Štirje tekmovalni pari se že ves teden pridno pripravljajo na nocojšnjo polfinalno oddajo, kjer jih čaka novo plesno presenečenje. Špela, Tanja, Franko in Miha bodo nocoj morali namreč plesati in tekmovati eden proti drugemu. Na plesišču bodo namreč morali vsi štirje pari na enkrat plesati dve minuti na neznano glasbo in se tako pomerili eden proti drugemu."Kot ste že navajeni, izzivom ni konca in ja, tudi ta teden bomo imeli nekaj čisto novega," je zvezdam povedala plesalka Svetlana Cigoj, Miha Perat pa dodal: "Zgledalo bo, kot da smo na pravem plesnem tekmovanju." Ko so plesalci svojim zvezdam končno povedali, kaj jih čaka v polfinalu, je bila najbolj šokirana Špela Grošelj, Tanja Žagar pa je bruhnila v smeh.