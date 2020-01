Hitri zmenek: zvezde spoznale profesionalne plesalce in plesalke

Še malo in bomo dobili zvezdniške plesne pare, ki se bodo potegovali za laskavi naziv zmagovalca 4. sezone plesnega šova Zvezde plešejo. Napočil je čas za spoznavni večer zvezd in profesionalnih plesalcev, ki so se dodobra ogreli, naplesali, prepotili in se pri tem neizmerno zabavali.

Letošnje zvezde in profesionalni plesalci so že imeli spoznavni večer. FOTO: Miro Majcen

Napočil je čas za spoznavni večer zvezdniških in profesionalnih plesalcev, ki se bodo na plesnem parketu vrteli v šovu Zvezde plešejo. Spoznavni večer je nekakšen "speed dating" oziroma hitri zmenek, ki predstavlja zabaven način spoznavanja v živo – v našem primeru profesionalni plesalci in plesalke spoznajo letošnje tekmovalce in tekmovalke oziroma zvezde. Vsak profesionalni plesalec je plesal približno eno minuto, potem pa je moral zamenjati soplesalko, v našem primeru zvezdo. Nato so isti način ubrale profesionalne plesalke, ki so se po plesnem parketu vrtele približno minuto – vsaka s svojo zvezdo. In potem so se zamenjali. Ob menjavi plesalcev oz. tekmovalcev so preživeli izjemno lep, sproščen in zabaven večer ter si zaželeli, s kom si želijo plesati to sezono. Se jim bo želja uresničila?

Plesalci in plesalke ter zvezde so pripravljeni na začetek šova. FOTO: Miro Majcen

Plesali so približno eno uro in na koncu je produkcija šova od posameznika izvedela, kakšne so želje letošnjih zvezd in profesionalnih plesalcev, ter presodila, kdo bi se s kom ujel karakterno in plesno. Po hitrem zmenku je sledilo druženje vseh udeležencev.

Dogajanje na plesišču in plesne korake ves čas budno spremljaMiha Krušič, plesni producent šova Zvezde plešejo.Izjemno uspešni slovenski koreograf, ki ima za seboj več kot 20-letno kariero, je prepričan, da bo prihajajoča 4. sezona nekaj posebnega in da bodo odločali detajli. Čeprav bo o plesnih točkah v oddajah odločala štiričlanska strokovna žirija, pa ne smemo pozabiti, da so gledalci peti sodnik, zato nikakor ne smete zamuditi enega najlepših šovov te pomladi. Več utrinkov s spoznavnega večera si lahko pogledate v priloženi fotogaleriji:

FOTO: Miro Majcen

V 4. sezoni šova Zvezde plešejo bomo tako na plesnem parketu videli Tomaža Miheliča, ki je mnogim znan kot Marlenna iz skupine Sestre, Mikija Vlahovića, člana skupine Victory, zakonca TejoinJanija Jugovica, ki sta na družbenih omrežjih znana pod imeni Cool Mamacita in Cool Fotr, pevko Alyo, model Kajo Vidmar, igralkoMojco Funkl, zvezdo resničnostnih šovov Denisa Toplaka in Luko Žvižeja, legendo slovenskega rokometa ter pevko Katayo.