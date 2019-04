Žreb je določil: Znano, kdo bo plesal s kom

Kot sta voditelja Peter Poles in Tara Zupančičv šovu napovedala, je pred tekmovalci najbleščečejšega šova Zvezde plešejo nov izziv. Po šestih tednih, ko so se pari že navadili eden na drugega in že vedo, kako sodelovati s svojim parom, se bodo tokrat morali navaditi na popolnoma novo rutino. Zvezdniški del para je namreč žrebal svojega novega soplesalca oziroma novo soplesalko, brez možnosti, da bi ponovno izžrebali svojega soplesalca/soplesalko.

Plesni pari Miha Zupan in Maja Geršak, Tina Gorenjak in Miha Vodičar, Franko Bajc in Svetlana Cigoj, Jana Koteska in Tomaž Šter, Klara Lorger in Jernej Brenholc, Tanja Žagar in Arnej Ivkovič ter Špela Grošelj in Miha Perat so se pomešali.

Dobili smo nove plesne pare. To so: Miha Zupan in Svetlana Cigoj, Franko Bajc in Maja Geršak, Tina Gorenjak in Miha Perat, Špela Grošelj in Arnej Ivkovič, Jana Koteskain Jernej Brenholc, Klara Lorger in Tomaž Šter ter Tanja Žagar in Miha Vodičar.