'Strmim k temu, da se mora človek nenehno izobraževati'

Martina Plohl je uradno predstavitev svojega priročnika priredila kar v svojem plesnem studiu Plohl v Slovenski Bistrici. Profesionalna plesalka, koreografinja in magistrica ekonomije je povedala, da je to njen prvi avtorski podvig, vsekakor pa ne njen zadnji.

Martina nam je zaupala, da jo je k pripravi prvega plesnega priročnika gnala želja, da svoje dolgoletne plesne izkušnje zlije na papir in tako pomaga mladim plesalcem h kakovostnejšem načinu samostojnega treninga in mladim trenerjem pri kreativnejšem posredovanju znanja. Prav tako pa je bil vzrok tudi pomanjkanje tovrstne literature na plesnem področju. Martina pravi: ‘’Strmim k temu, da se človek mora nenehno izobraževati, saj s posredovanjem znanja drugim, prevzemamo veliko odgovornost. Verjamem, da je v znanju največja moč, hkrati pa ne gre brez poguma."

Na predstavitvi knjige se je zbralo tudi nekaj prijateljev, ki jih je spoznala med ustvarjanjem šova POP TV - Zvezde plešejo. V njen plesni studio so jo prišli podpreti Denis Porčič, Rok Kunaver, zmagovalki 2. in 3. sezone Natalija Gross inTanja Žagar, Urška Vučak, Tinkara Fortuna, Jana KoteskaIn mnogi drugi. Seveda ni manjkalo Martininih največjih podpornikov - družina in številni prijatelji. Program je povezovala Natalija Bratkovič, ki je z Martino v šovu Zvezde plešejo spletla močne prijateljske vezi.