Stroge kritike so Valeriyo spravile v jok

Čeprav sta nam Igor in Valeriya takoj po nastopu, ki je prejel prvo enko v zgodovini šovaZvezde plešejo, povedala, da jima to mnenje ne pomeni veliko, so ju kritike vseeno prizadele.

"Mnenje sodnikov mi ne pomeni nič, pomeni mi samo najino, ker sva dala vse od sebe, in to je glavno. Bodo pa ocenili gledalci, midva sva se maksimalno potrudila," nam je po nastopu povedal Mikić in se v svojem slogu pošalil, "mislim, da so sodniki malo ljubosumni name, mišice imam, lepo izgledam, privlačen sem, vse srne skačejo okoli mene, pa jih to malo bode."

"Super si odplesal, zame je bilo vrhunsko, če je ena, pa ena, lahko še toliko več pokaževa in nadgradiva," je dodala Valeriya, ki vseeno ni mogla skrivati razočaranja nad kritiko sodnikov. Andrej Škufca je, čeprav je znan po strogem ocenjevanju, presenetil plesalce, občinstvo in tudi sodnike s tem, da je prvič podelil najnižjo oceno, s kritikami na račun Mikićeve "trdote" ni skoparil niti Lado Bizovičar. Njuni komentarji so Valeriyo ganili do solz, ki so jo oblile v zaodrju.