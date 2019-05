Tanja Žagar ganjeno spregovorila o svoji družini

Tekmovalko najbleščečejšega šova Zvezde plešejo Tanjo Žagar je najbolj zaznamovalo leto 1996, ko je začela s samostojno kariero, hkrati pa se je zbližala s tedanjim producentom Mikijem Šarcem, ki jo še danes spremlja na karierni poti. "To je nekaj najlepšega, kar se mi je v življenju zgodilo, na to sem ponosna in ta najina ljubezen je lahko ena lepa spodbuda še za koga drugega, ki ima podobno zgodbo kot jo imava midva," je s solznimi očmi povedala za 24ur.com.