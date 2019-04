Tanja Žagar imela manjšo nesrečo

Nesreča nikoli ne počiva in to dobro vedo plesni pari v šovu Zvezde plešejo, ki so vsak teden izpostavljeni plesnim poškodbam. Tokrat je bila malo nepazljiva Tanja Žagar, ki je na treningu izvedla nerodni gib, pri čemer jo je močno zaskelelo zapestje.

Arnej Ivkovič in Tanja Žagar sta v zadnji, peti oddaji navdušila z argentinskim tangom. FOTO: Miro Majcen Tanja Žagar in njen soplesalec Arnej Ivkovičse tako kot ostali pari zagreto pripravljata na nov ples. Med snemanjem predstavitvenega videa za Tanjino pregreho, ki bomo videli v prihajajoči nedeljski oddaji, pa je priljubljena pevka nerodno pristala na zapestju. Tanja je nerodno pristala na zapestju. FOTO: osebni arhiv ''Naenkrat me je zaskelelo v zapestju in začelo mi je zatekati,'' je povedala Tanja, ki še dodaja, da je šlo za manjšo bolečino in na srečo ni tako hudo. Zaradi tega sta se tako ona kot njen soplesalec Arnej zelo ustrašila. Zamujene oddaje Zvezde plešejo vas čakajo na VOYO, v ponedeljek ob 12. uri tudi v znakovnem jeziku. Oddajo v znakovnem jeziku si lahko ogledate tudi ob sobotah ob 14.40 na POP TV. Če bi bila poškodba resna, bi verjetno morala že začrtano koreografijo spreminjati oziroma še več, mogoče bi bil celo vprašljiv njun nastop. A na srečo so skrbi odveč in gredo njuni treningi po načrtu. Zadnja, peta oddaja šova Zvezde plešejo je bila zaznamovana s filmi. Deset plesnih parov se je na spektakularnem filmskem večeru moralo vživeti v znane zgodbe iz velikih platen. Arnej Ivkovič in Tanja Žagar sta navdušila z argentinskim tangom in si ta večer prislužila največ sodniških točk, 27. Arnej in Tanja že nadaljujeta s treningi. FOTO: Miro Majcen