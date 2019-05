'Tanja Žagar je pravi plesni terminator'

V superfinalu šova Zvezde plešejo sta se za plesni globus pomerila Tanja Žagar in Miha Zupan, ki sta skozi vso tretjo sezono navduševala sodnike in gledalce. Gluhi košarkar Miha Zupan je na koncu zasedel drugo mesto, kar si šteje v veliko čast. "Drugo mesto je zame odlična uvrstitev in sem presrečen in se mi zdi super, kaj sem dosegel. Iskreno pa seveda čestitam zmagovalki Tanji za prvo mesto in plesni pokal. Ne glede na končni rezultat pa moram povedati, da sva z Majo zelo uživala v celotnem finalu in sva si drugo mesto po vseh mesecih tudi zaslužila," je povedal Miha, ki je neizmerno hvaležen svoji plesalki Maji za ves trud in delo.

Da bo finale napeto, je vedela tudi plesna pedagoginja Maja Geršak, ki pravi, da je Tanja Žagar, ki so jo mnogi označili kar za 'plesnega terminatorja', zasluženo zmagala. "Tanja je res carica, vse točke je zaplesala več kot odlično in se borila od prve oddaje. V njej pa tudi vidim srce in borbo, kot jo ima tudi Miha, tako da je bila res super in ji čestitam iz srca," je iskreno priznala Maja.