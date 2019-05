Takrat je mislila, da bodo vse življenje skupaj

Komaj 14 let je bilo Tanji Žagar , ko je postala članica dekliške skupine Foxy Teens, ki je med letoma 1996 in 2005 osvajala slovenske lestvice in nizala uspeh za uspehom. Le kdo se ne spomni hitov, kot so Naj pada zdaj dež, Moja simpatija in Pošlji mi poljub, najstniška leta, ki jih je preživela v eni izmed najbolj priljubljenih in zaželenih glasbenih skupin, pa ji je vcepila disciplino in profesionalnost, ki jo je pripeljala do tja, kjer je danes. ’Takrat sem mislila, da bomo vse življenje skupaj, da se bomo istočasno poročile in rodile otroke,’ se je z nasmehom na obrazu prav pred dnevi v šovu Zvezde plešejo, kjer trenutno navdušuje s svojimi plesnimi predstavami, tega obdobja spominjala Tanja. A dekleta so odrasla, njune poti pa so se ločile in Tanja je leta 2005 sprejela tvegano odločitev in se podala na samostojno pot.

Uspešna tudi na samostojni glasbeni poti

Sreča je na strani pogumnih, pravijo, da to drži, pa se je izkazalo tudi pri Tanji, ki je kmalu žela uspeh za uspehom. Pojavljati se je začela na mednarodno priznanih festivalih, kjer je osvojila nekaj prestižnih nagrad, poleg tega pa kot za šalo izdajala hit za hitom, ki jih je kasneje združila v svoj prvenec. Temu so sledili še štirje albumi, vsi pa so bili odlično sprejeti. Kot enega izmed vrhuncev v svoji karieri simpatična in vedno nasmejana pevka vidi tudi v koncertu, ki ga je ob deseti obletnici svoje samostojne kariere pripravila v Hali Tivoli. Ta je nasploh požel veliko zanimanja, saj so jumbo plakati po prestolnici vabili na koncert Tanje Žabar. Kot je razložila pevka, je bila napaka namenska, saj je pred leti, ko še ni verjela, da ji bo uspelo napolniti takšno dvorano, izjavila: ’Če bom pa kdaj imela koncert v Hali Tivoli, se pa lahko tudi Žabar pišem!’ Žagar ali Žabar, Tanja se je res zasidrala v srca številnih Slovencev, ki jo redno spremljajo tudi na družbenih omrežjih, vsako njeno pesem pa sprejmejo z navdušenjem. Njeni največji hiti imajo na spletni platformi YouTube več milijonov ogledov, pesem Zame zakantaj se približuje že trem milijonom, Mini pa je tik pred tem, da doseže dva milijona.

Le lepe besede o pevki najdejo tudi številni, ki so z njo sodelovali. V svoji karieri je namreč poskrbela za številne duete, med drugim so se ji v studiu pridružili Rok Ferengja, Marijan Smode, Adi Smolar, Boris Kopitar, ki je z njo sodeloval tudi v letošnji sezoni šova Zvezde plešejo, pa tudi tuji zvezdniki, kot sta Nikola Burovac in Kemal Monteno.

Obožuje tudi ples

Rdečelasa energična bombica pa obožuje tudi ples, zato ne preseneča dejstvo, da je sprejela sodelovanje v najbleščečejšem šovu te pomladi, Zvezde plešejo, na POP TV. Tam jo vrti mladi plesalec Arnej Ivkovič, ki je prav tako poln energije in nagajivih idej, zato so vaje pogosto zabavne, predvsem pa glasne. Že od prvega tedna tekmovanja sodnike več kot navdušujeta, v eni izmed zadnjih oddaj sta od kar dveh sodnikov prejela najvišjo oceno, skupno pa neverjetnih 37 točk. Prav tako sta postala zmagovalca v tekmovanju najboljšega lifta in se brez težav uvrstila v polfinale.

Cveti tudi njeno zasebno življenje

36-letna Tanja pa uspehe žanje tudi v zasebnem življenju. Njena največja sreča je zagotovo sin Karlo, ki je na svet privekal oktobra 2017 in čeprav smo bili v vseh teh letih vajeni, da je zasebno življenje močno skrivala, se je v šovu Zvezde plešejo tudi to spremenilo. Tako je pred nekaj tedni prvič spregovorila o svojem razmerju z Mikijem Šarcem, ki je bil njen menedžer že v času skupine Foxy Teens, profesionalno pa je z njim sodelovala tudi potem, ko se je podala na samostojno pot. Tako je prvič spregovorila o tem, kako je prišlo do tega, da sta se zaljubila: ’Ko posnamem pesem, jo preizkusim s plesom in se tako prepričam, ali bo postala hit ali ne. In Miki je po navadi ob tem zraven, zato sem plesala z njim. V nekem obdobju sem posnela več pesmi in več sva plesala ...’ je v smehu priznala Tanja, ki ji je ples očitno tudi v zasebnem življenju prinesel srečo. Ob tem je presenetila s priznanjem, da bo najbolj srečna, ko ji bo trebušček ponovno zrasel, zato lahko očitno še pričakujemo širjenje družinice Žagar Šarac, zagotovo pa ne bo pozabila tudi na svoje oboževalce, ki že nestrpno pričakujejo novo pesem. Zadnjo, Pet do polnoči, je Tanja izdala prav na silvestrovo in tako poskrbela za najlepše darilo sebi in vsem, ki jo spremljajo že več kot 20 let.