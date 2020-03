Teja Jugovic si s Tomažem ne izmenjuje veganskih receptov, temveč kar okusne jedi

Teja že pridno trenira, s soplesalcem Tomažem Šterom se pripravljata na prvo oddajo šova Zvezde plešejo, ki bo že to nedeljo, 8. marca, ob 20. uri, na POP TV. Oba se pričetka šova neizmerno veselita, ni pa težko pričakovanje prvih odplesanih korakov edina stvar, ki jima je skupna.

Teja Jugovic se je namreč v pričetku leta odločila za korenito življenjsko spremembo. Postala je veganka, na ta način prehrane pa že vrsto let prisega tudi njen soplesalec Tomaž Šter. Pri Teji se je ta odločitev rodila iz zdravstvenih razlogov, še preden je vedela, da bo sodelovala v plesnem šovu v družbi enakomislečega Tomaža.

Teja že pridno trenira in nestrpno pričakuje prvo oddajo šova Zvezde plešejo. FOTO: POP TV

Za prehranjevanje, ki izključuje živila živalskega izvora, se je Teja odločila v izogib operaciji glasilk. Že dolgo jo namreč pestijo zadebeljene glasilke, zaradi katerih je imela ravno na letošnji rojstni dan, 9. januarja, načrtovan poseg. Preden se je na operacijo podala, pa jo je kontaktiralo dekle, ki ji je svetovalo spremembo načina prehrane, saj bi lahko tako težave izzvenele.

Teja in Jani sta se v plesni boj poslala skupaj, a vsak s svojim plesalcem. FOTO: POP TV

Teja pravi, da se je novemu režimu popolnoma predala, ko pa je nekaj dokumentarnih filmov na temo veganstva pogledal tudi njen Jani, se ji je tudi sam pridružil. ''Spominjam se, da sem že januarja na sam rojstni dan jedla vegansko torto, torej sem stvar vzela zelo resno. To je bilo najmanj, kar lahko storim v izogib operaciji.'' Začetki pa za njo niso bili enostavni, pravi, da je telo močno odreagiralo, o tem pa je pisala tudi v eni izmed objav na Instagramu:

Ker sta oba z Janijem velika gurmana, jesta zelo dobro, čeprav vegansko. Teja je povedala, da se veganstva ne bi šla, če bi zraven trpela. Jani kuha odlične jedi, pri večini se sploh ne opazi, da so to živila, ki nadomeščajo njima prej tako znane in priljubljene okuse. ''Sploh ne veš, da bi kaj pogrešal. Nimam nobenih posebnih želja, sploh če gre za meso, ki ga že prej nisem pogosto konzumirala.''

Seveda pa se občasno pojavijo želje, ki so vezane predvsem na ljubezen do nekaterih mlečnih izdelkov. ''Občasno se pregrešim s sirom in maslom. Parmezan je nekaj, kar mi še kdaj zadiši. Ko se pregrešiva, je to ponavadi v kakšni dobri restavraciji, da se res splača.'' Drugače pa je njen jutranji ritual enak kot prej, kos kruha, ki ga podkrepi z vegansko majonezo, obvezno pa vnese tudi kos sadja. Skupni družinski obroki so veganski, ko Jani pripravi večerjo se pridružijo tudi otroci, ki pa se drugače v vrtcu in šoli prehranjujejo normalno kot ostali, torej jedo tudi meso, jajca in mlečne izdelke.

Teji veganski način prehrane sicer ni prinesel poboljšanja stanja glasilk, saj pravi, da se režima prehrane ne drži tako striktno, kot bi morala, opaža pa ostale pozitivne učinke tega načina prehranjevanja. Ugotovila je, da ima neprimerljivo več kondicije. Ker prej ni bila ravno aktivna, je prav med treningi ugotovila, da je manj zadihana, da zmore tudi kakšne stopnice več ter da tudi s hribi z lahkoto opravi. Najpomembneje pa se ji zdi to, da je začela hrano veliko bolj ceniti:''Bila sem v fazi, ko sem imela vsega preveč, ko se nisem več znala odločiti, kaj bi jedla. Ko me nič več ni navduševalo ali veselilo. Zdaj so mi te omejitve prinesle zavedanje, da moram ceniti to, kar mi je dovoljeno vnašati, in seveda še bolj uživam v tistem, kar je moja mala pregreha.''

Povezuje ju veganski način prehrane ter dobra volja. FOTO: Instagram

S plesalcem Tomažem Šterom, ki ju povezuje ravno veganski način prehranjevanja, pa si v odmorih med napornimi treningi ne izmenjujeta receptov, ampak kar končne produkte, slastne jedi. Na enega od preteklih treningov je Tomaževo dekle prineslo odličen bananin kruh, ki je Tejo popolnoma navdušil, zato tudi sama pripravlja okusno presenečenje. Na naslednjem treningu se bosta s Tomažem sladkala z vegansko tortico, ki jima bo dala zagon za prvi nastop, ki ju čaka že to nedeljo.

