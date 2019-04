Tekmovalci končno dočakali odmor in počitek

Franko Bajc je eden izmed teh, ki bo med prazniki tudi treniral. Prvomajske praznike bo tako porazdelil med soplesalko Svetlano Cigoj in svoje prijatelje. "Za prvi maj me dopoldne najbrž čaka trening, zvečer pa se bom ob krogu prijateljev sprostil na kresovanju," je povedal.

Prav tako bodo prazniki vsaj delno delavni tudi za Klaro Lorger. "S prijatelji se bomo zabavali na kresovanju, zato bom za prvi maj najbrž počivala," je povedala in dodala, da bo zagotovo odšla tudi na izlet v naravo, obiskala kakšen okoliški hrib in s prijatelji odšla na piknik."Skratka odklop, dokler soplesalec ne pride s počitnic. Potem pa mi Jernej že teži s treningom,"se je pošalila.

Za praznike pa bo delala tudi Tina Gorenjak. Prosta dneva bo izkoristila za branje scenarijev in pripravo na dva nova projekta, ki ju bo začela snemati takoj po zaključku oddaje. Obiskala pa bo tudi prvi lebdeči otok v mestu, ki poskrbi za sprostitev."Lebdenje na vodi napolnjeni z magnezijevo soljo je res čudovita izkušnja, ki me popolnoma sprosti in deluje antistresno," je dejala. Lebdenje ji bo tudi pomagalo pri zmanjševanju vnetij in blaženju mišičnih bolečin, "ki so med snemanjem šova postale moj vsakdanji spremljevalec". Svoj čas pa bo namenila tudi prijateljem, ki jih zaradi snemanja in treningov nima časa videti.