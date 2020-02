Začetek četrte sezone najbolj plesnega šova Zvezde plešejo je vsak dan bližje. Profesionalni plesalci in zvezde letošnje sezone so se že spoznali in čeprav še vedno ne vemo, kdo bo plesal s kom, se je ekipa že dobro ujela. Zabavali so se tudi na snemanju novega promo videa na slovenski obali.