Tekmovalci pokomentirali svoje plesne dvige

Deveta oddaja šova Zvezde plešejo je med drugim prinesla tudi napeto tekmovanje v plesnih dvigih, kjer je bila najbolj uspešna Tanja Žagar. Pri tekmovalcih smo preverili, kako so zadovoljni s svojimi nastopi.

Tanja in Arnej sta po mnenju sodnikov izvedla najboljši plesni dvig. FOTO: Miro Majcen

Poleg plesnih trojčkov so se v minuli nedeljski oddaji znani obrazi in njihovi plesalci morali pomeriti tudi v posebnem tekmovanju, kdo izvede boljši in bolj zanimiv plesni dvig ("lift"). Franko, Miha, Špela, Tina in Tanja so vsak na svoj način poskušali osvojiti sodnike, ki so zmago pripisali Tanji Žagar, najslabši dvig pa je naredila izpadla tekmovalka Tina Gorenjak.





Čeprav sta bila Franko in Svetlana na drugem mestu, pravi Franko, da bi lahko bil dvig še boljši in bolj suveren. FOTO: Miro Majcen

"Midva z Arnejem sva zadovoljna z najinim liftom. Sva ga izvedla kar tako kot sva si ga tudi zamislila in očitno sva ga izvedla prav, če je bil všeč sodnikom. Bilo je kar zabavno trenirati ta lift, ampak Arnej jih res obvlada in sem se mu čisto prepustila,"je povedala zadovoljna zmagovalka v plesni dvigih Tanja. Priljubljeni pevki je čestital tudi drugouvrščeni Franko Bajc, ki bi svoj plesni dvig spremenil."S Svetlano lifta nisva izpeljala kot planirano oziroma veva, da znava bolje, kljub temu pa sva zadovoljna. Razlika je bila predvsem v tem, da je bil krajši in ne tako izčiščen kot na vajah. Svetlana je svoj del opravila odlično... za razliko od mene, ki nisem bil dovolj suveren. (smeh) Z oceno sodnikov sva pa zelo zadovoljna, privoščiva pa tudi Tanji, saj si je res zaslužila prvo mesto," je povedal zadovoljen Franko.





Svoj plesni dvig je komentiral tudi plesalec Miha Perat, ki pravi, da sta bila s Špelo presenečena nad oceno sodnikov. "Takoj ko smo izvedeli, da bomo delali plesne lifte, sva se s Špelo odločila, da bova naredila nekaj drugačnega. Tudi zaradi tega, ker je jasno, da jaz nje ne morem metati v višave. zato sva se odločila, da raje napraviva nekaj komičnega in očitno je uspelo. Tudi z oceno sodnikov sva bila zadovoljna, če sem iskren, sva pričakovala celo manjšo oceno, tako da sva bila prijetno presenečena. Sva se prav odločila za hudomušno varianto in to je bila prava odločitev za naju," je priznal nasmejani Miha.

Špela Grošelj in Miha Perat sta se odločila za bolj komično različico ... FOTO: Miro Majcen

Tudi Miha Zupanin Maja Geršak sta s svojim "liftom" zadovoljna. "Popravni izpit za prvi lift je Miha opravil, sicer ne ravno z odliko, saj bi me lahko v zraku zadržal par sekund dlje. Nama je pa zadnji lift uspel točno tako kot sva planirala, bil nama je tudi najljubši... saj sva z njim ponazorila metulja, ki je najino ime: #modrimetulj. Narejen je bil lahkotno in s pravo dozo performensa. Komentarja na oceno nimam, sem že pozabila, kakšna je bila (smeh). Je pa odziv ljudi na zadnji lift fantastičen in to je tisto, kar je pomembno,"je povedala Maja.