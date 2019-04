Tina Gorenjak se poljuba zaradi bolečin sploh ne spomni

"Glede poljuba ob koncu najinega plesa lahko rečem le, da se je zgodil popolnona spontano, skorajda nezavedno. Prepričan sem, da je za takšno reakcijo Tine bodrovalo izključno veselje in navdušenje za res dobro odplesan ples, ki nama je preko celega tedna povzročil kar nekaj preglavic, povezanih z precej hudo poskodbo Tine v rebernem delu. Sam se tistega trenutka (poljuba) niti ne spomnim, saj je bila moja osredotočenost še vedno pri izpeljavi točke do samega konca, torej do pristopa k Tari. Če pa me sprašujete, ali je bil poljub prava reakcija Tine v tistem trenutku, lahko recem le ... Zakaj pa ne, če je tako v danem trenutku čutila in na takšen spontan način izkazala zadovoljstvo, veselje in ponos, da je kljub vsem neprijetnim pripetljajem, ki so jo pestili preko tedna, uspela odplesati tako dovršeno oziroma za ta kratek čas skorajda popolno," je komenitral Miha.